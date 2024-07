La Sportiva Gavirate, prosegue la tradizione tra basket e volley

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Nata nel 1988 La Sportiva Gavirate anche quest’anno ha riempito le palestre cittadine con tanti atleti e atlete nelle due specialità del basket maschile e del volley femminile.

Per il basket sono circa 150 gli atleti che hanno partecipato ai campionati FIP e Uisp, partendo dal gruppo Under 14 che – allenato da coach Mauro Lozza con vice Cesare Fumasi – ha fatto esperienza nel campionato Silver con un bilancio positivo in termini di crescita per i ragazzi.

La Under 15 allenata sempre dalla coppia di coach Lozza e Fumasi ha ben figurato nel campionato Silver continuando il percorso di crescita tecnico ed esperienziale .

Interessante il cammino degli Under 17 guidati dal coach Matteo Binda ex portacolori della LSG in D. Il gruppo ha messo a frutto i miglioramenti fatti negli scorsi anni e ha disputato un ottimo campionato Silver, restando imbattuta nella seconda fase e accedendo ai play off con un ranking alto. Anche nei playoff la squadra biancoverde si è distinta fino ai quarti di finale quando ha incontrato la forte Pallacanestro Brescia (che poi ha vinto il titolo): alla fine è è comunque rientrata tra le prime 8 in regione.

Il gruppo Under 17 Uisp guidato da coach Cesare Melodia ha partecipato al campionato U18 Uisp: i giocatori gaviratesi, seppure più giovani di un anno rispetto al limite, si sono comportati benissimo finendo terzi alla fine del campionato, accedendo ai play off e perdendo in semifinale con Lonate.

Per il gruppo Under 19 guidati da coach Manfredi Bianco è stata una stagione intensa con la partecipazione al campionato Gold; la squadra è andata ai playoff e si è fermata a un passo dall’accedere al raggruppamento prefinali nazionali ottenendo comunque l’ottavo posto in Lombardia. I ragazzi inoltre hanno part.ecipato al campionato DR2 insieme a 4 “senior” (comunque giovani di classe 2000-2001) riuscendo a mantenere la categoria e garantendo così la permanenza in DR2 anche per la prossima stagione. Proprio con questo gruppo si evidenzia la nostra missione che è quella valorizzare i nostri giovani dandogli la possibilità di affrontare esperienza in prima squadra.

Per ultimo, proprio per dare possibilità a tutti i nostri atleti, abbiamo anche organizzato gruppo Uisp senior che alla sua prima esperienza ha ben figurato arrivando alle semifinali playoff.

Per quanto riguarda il volley femminile in questa stagione abbiamo visto la partecipazione di 40 bambine al minivolley allenate da Sonia Genetti con Anna Alongi e Carolina Zecchini assistenti allenatore.

La prima squadra ha disputato il campionato di Terza Divisione femminile e ha visto in campo 13 atlete allenate da Cristina Barisonzi. Nelle giovanili allenate da Andrea Lauri e Valeria Bezzo sono invece stati disputati due campionati – Under 14 e Under 16 – con la partecipazione di circa 40 ragazze: in totale quindi nella sezione pallavolistica hanno indossato la maglia de La Sportiva circa 100 atlete.

Impossibile, infine, non menzionare il Giugno Sport, manifestazione sportivo culturale organizzata dalla LSG che oramai dal lontano 1988 chiude la stagione con tornei all’aperto disputati sui campi dell’oratorio San Luigi di Gavirate. Basket, volley e calcio vedono schierarsi circa 500 atleti provenienti da numerosi comuni limitrofi.