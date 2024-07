L’Atalanta U23 non fa sconti al Varese: ko 4-1 per i biancorossi nel primo test stagionale

L’Atalanta Under23 fa valere la categoria superiore e anche la settimana in più di preparazione e supera 4-1 a Gavirate il Varese, alla prima amichevole stagionale dopo i primi giorni di allenamento. I biancorossi di mister Roberto Floris escono sconfitti nel risultato ma, nonostante l’evidente condizione non ottimale, hanno mostrato discrete cose, soprattutto a inizio gara quando i carichi di lavoro non hanno imballato le gambe. E non è un caso che a passare in vantaggio siano stati i varesini, con Banfi rapace a sfruttare l’errore del portiere ospite Bertini e insaccare il primo gol stagionale. Poi però l’Atalanta ha mano mano preso campo e gioco, ribaltando il risultato nel primo tempo con Ghislandi e Del Lungo e arrotondando il risultato nella ripresa con il rigore realizzato da Mendicino e con Idele.

Un finale piuttosto pesante ma da prendere ovviamente con le pinze. Forse il risultato migliore, considerando quello che è accaduto in campo solo una prima amichevole estiva e basta, è la bella e folta presenza di pubblico al “Vittore Anessi”, un segnale incoraggiante per la stagione confermato anche dagli applausi riservati alla squadra a fine partita.

La seconda settimana di preparazione vedrà i biancorossi impegnati negli allenamenti alle Bustecche e poi nel secondo test – sempre di alto livello – giovedì 1 agosto a Salò contro la Feralpi, altra formazione di Serie C appena retrocessa dalla Serie B.

FISCHIO D’INIZIO

È il 3-5-2 il primo modulo del nuovo Città di Varese con Ferrari in porta, Mikhaylovskiy al centro della difesa con Molinari e Ropolo a completare il reparto. Regista è D’Iglio, Valagussa e Azizi le mezzali con Vitofrancesco a destra e Giorgi a sinistra. In avanti Banfi e Barzotti mentre il neo arrivato Gubellini è fermo a causa di un risentimento muscolare. Ai box, in ripresa dall’infortunio, anche il centrocampista Daqoune, in panchina mister Floris ha solo 8 uomini, compreso l’under Marangon, unico giovane aggregato alla prima squadra presente a Gavirate. L’Atalanta di mister Francesco Modesto invece scende in campo al “Vittore Anessi” con un 3-4-2-1 che vede Vavassori e Muhameti alle spalle di Diao. I nerazzurri, squadra di Serie C, hanno iniziato la stagione il 17 luglio e hanno quindi una settimana in più di preparazione nelle gambe

Giornata calda ma buona presenza di pubblico sugli spalti dell’impianto gaviratese, sintomo di una ritrovata curiosità verso questa stagione biancorossa.

PRIMO TEMPO

Nonostante il gran caldo, il ritmo nei primi minuti è piacevole e la gara equilibrata, pur senza regalare occasioni da gol. La prima opportunità arriva al 18’ con un contropiede biancorosso guidato da D’Iglio e concluso con un destro in corsa da Vitofrancesco, sul quale è attento Bertini a parare in angolo. La gara si sblocca subito dopo il cooling break: il portiere atalantino sbaglia un passaggio in area piccola e serve inavvertitamente Banfi che da due passi ringrazia e insacca. I giovani nerazzurri provano a reagire ma, nonostante qualche buon affondo, non riescono ad andare alla conclusione, complice anche l’attenta difesa biancorossa attenta a respingere. La pressione bergamasca viene premiata al 37’ quando Ghislandi trova l’angolino con un mancino da fuori area che sbatte sul palo prima di insaccarsi per l’1-1. Poco dopo su una bella imbucata di Panada, Vavassori sfiora il gol calciando di poco a lato ma con deviazione mentre a seguire il mancino di Muhameti va fuori di un metro alla destra di Ferrari. Dopo un paio di tentativi falliti, la rete del 2-1 nerazzurra arriva al 45’ con il tiro di Del Lungo, protagonista di un’incursione offensiva, deviata da un difensore biancorosso alle spalle di Ferrari.

SECONDO TEMPO

Il Varese si ripresenta con due cambi: Piras per Ferrari in porta e Ferrieri per Giorgi sulla fascia sinistra. Mister Modesto invece cambia 8 elementi su 11 della sua squadra, anche se il modulo non varia. La ripresa inizia però male per il Varese che al 2’ subisce il terzo gol, rigore realizzato da Mendicino per una trattenuta in area di Molinari su Vavassori. L’Atalanta ne ha di più e flirta con il gol a più riprese, prima con Vavassori che colpisce la traversa, poi con il colpo di testa di Guerini che impegna Piras alla deviazione in angolo. Il poker arriva al 21’ con Idele che con un pregevole pallonetto mette in rete un lancio dalle retrovie. La gara poi rallenta, i giovani bergamaschi non spingono oltremodo mentre il mister Floris, con la panchina corta e la squadra stanca, compie gli ultimi cambi per far assaggiare il campo a tutti i 19 portati convocati. Il Varese prova ad andare ancora a segno ma al 33’ è bravissimo Zanchi a negare la rete a Stampi, che aveva combinato bene con Maccioni. Nel finale qualche entrata fuori tempo dovuta alla stanchezza e poco gioco, con la gara che si trascina senza sussulti fino al triplice fischio dell’arbitro.

VARESE – ATALANTA U23 1-4 (1-2)

Marcatori: 23’ pt Banfi (V), 37’ pt Ghislandi (A), 45’ pt Del Lungo (A), 2’ st rig. Mendicino (A), 21’ st Idele (A)

VARESE (3-5-2): Ferrari (1′ st Piras); Molinari (10’ st Priola), Mikhaylovskiy, Ropolo; Vitofrancesco (26’ st Nitri), Azizi (26’ st Malinverno), D’Iglio (6’ st Maccioni), Valagussa (45′ st Marangon), Giorgi (1′ st Ferrieri); Barzotti (19’ st Stampi), Banfi. All.: Floris.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Bertini (27’ st Zanchi); Bergonzi (1′ st Berto), Comi (1′ st Masi), Del Lungo (1′ st Tornaghi); Ghislandi (1′ st Idele), Gyabuaa (1′ st Armstrong), Panada (1′ st Mendicino), Bernasconi (1′ st Guerini); Muhameti (1′ st Ceresoli), Vavassori (17’ st Renault); Diao (17’ st Obric). All.: Modesto.

Arbitro: Nicosia di Cinisello Balsamo (Borella e Lo Monaco).

Corner: 3-5. Ammoniti: Malinverno per il Varese; Ceresoli per l’Atalanta U23

Note: giornata molto calda, terreno in ottime condizioni