L’incanto del vetro, il valore di un materiale unico, da L’usato che non c’era a Gallarate

Sabato 6 e domenica 7 luglio, da L’usato che non c’era in via Cappuccini 6 a Gallarte, due giornate dedicate alle creazioni Barovier&Toso, opere uniche, in cristallo veneziano soffiato a bocca e realizzate a mano da maestri vetrai di Murano, depositari di una tradizione secolare che solca la storia da generazioni.

Durante l’evento, intitolato “L’incanto del vetro”, i pregiati capolavori artigianali in vendita al mercatino potranno essere guardati da vicino, con i loro colori e le loro forme uniche e inimitabili, capaci di valorizzare qualsiasi ambiente.

L’usato che non c’era è un megastore nato a Gallarate nel 2018, con l’intento di rivendere oggetti usati o vintage meticolosamente selezionati, esposti in modo ordinato e suddivisi in categorie ben definite: abbigliamento vintage firmato, suppellettili da cucina, mobili antichi e rustici, giocattoli vintage e tanti altri oggetti, tutti da scoprire.

Un luogo dove gli oggetti riprendono vita, grazie alla trentennale esperienza dei titolari, abili ed esperti antiquari e restauratori, nel campo dal 1984, che sapranno guidarvi durante la vostra esperienza di visita, accompagnando ogni vostro acquisto con competenza e mettendo a disposizione un servizio di consegna attento, che può far arrivare a casa vostra senza danni, anche gli oggetti più fragili.

Per ciascun acquisto effettuato il 6 o 7 luglio su merce di Barovier&Toso, riceverete un buono sconto del 15%