Luci del tramonto in musica all’eremo di San Giuseppe di Cassano Valcuvia

Un concerto, sì, ma soprattutto un’esperienza sensoriale, con la musica che accompagna il sole a dormire e fa sognare ad occhi aperti con le più famose melodie del mondo.

Tutto grazie ad un gruppo dei giovani ottonisti tra i più più talentuosi della regione che saluta la Valcuvia in un tripudio di note. Alle ore 19.30 il sabato 20 luglio e nel distinto cornice dell’Antico Eremo di San Giuseppe di Cassano Valcuvia, il Quintetto Brassium, composto da Lorenzo Tonta (tromba), Paolo Giorgetti (tromba), Sergio Notarangelo (corno), Federico Rocca (trombone) e Vittorio Grassi (trombone basso) ci regalerà di un programma di brani dai antichi ai nuovi ma tutti eseguiti con un talento che molti gruppi più maturi sarebbero orgogliosi di avere: questi musicisti stanno ancora terminando ancora i studi ai conservatori, ma stanno già collaborando con ensemble conosciuti a livello globale come l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Accademia della Scala e l’Orchestra La Verdi di Milano.

Fuori dell’ensemble, i loro risultati individuali non sono meno notevoli, già partecipando in progetti e collaborazione di maestri. Nel 2023, trombettista Lorenzo Tonta ha svolto un Erasmus nella prestigiosa Hochschule für Musik di Detmold con i maestri Klaus Bräker, Anne Haineman e Hannes Rux, mentre Vittorio Grassi partecipa ad importanti concorsi internazionali quali quelli di Stoccolma, Bruxelles e Tel Aviv. Con la loro capacità arriva anche l’opportunità di mostrare l’estrema versatilità degli ottoni, capaci non solo del fuoco, ma dalla sottigliezza del violino più silenzioso alla grandiosità orchestrale di un organo pieno. Tutto questo sarà dimostrato stasera, con una selezione di brani da compositori da Gabrielli a Morricone.

Con la stessa forza, MusiCuvia svilupperà la crescenza della vita culturale di Valcuvia. Gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio. La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I concerti sono di ingresso gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

TRAMONTO ALL’EREMO DI SAN GIUSEPPE

Antico Eremo di San Giuseppe, sabato 20 luglio alle ore 19.30