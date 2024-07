Luglio ConVareseNews: dove trovarci a Varese e nel Varesotto

Luglio, un mese con tanti appuntamenti, qui trovate quelli in cui siamo coinvolti o che sono organizzati da noi.

Il calendario di VareseNews è in continuo aggiornamento.

TUTTE LE DATE

(calendario in aggiornamento)

Sabato 6 luglio, a Varese, in Biblioteca

La Notte Bianca del Lettore è una giornata di eventi organizzata dal Comune di Varese. Quest’anno è dedicata alle avventure straordinarie di Marco Polo. Unitevi a noi per una giornata dedicata alla lettura con laboratori creativi, spettacoli, talk e concerti. Dalle 10 in poi. Alle 23.30 l’incontro con i rapper Lanz Khan e Claver Gold, intervistati da Adelia Brigo.

Dal 4 al 7 luglio ad Ancona, UlisseFest, il festival del viaggio

Dal 4 al 7 luglio, Ancona ospiterà la settima edizione di UlisseFest, il festival del viaggio ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia. All’evento anche il nostro direttore Marco Giovannelli che parteciperà a tre appuntamenti. Venerdì pomeriggio alle 18.30 modera un incontro dal tema: Viaggiare senza barriere. L’accessibilità narrata da chi si impegna per garantire a tutti il diritto al turismo. Due relatori di prestigio: Giovanni Ferrero di Turismabile e Aldo Grassini, Presidente del Museo Omero. Sabato alla stessa ora sarà relatore all’incontro: Scoprire, incontrare, camminare.

I cammini come esperienza di vita. Un incontro per conoscere progetti e percorsi in giro per l’Italia e non solo. Con Monica Nanetti, giornalista, autrice e camminatrice, Stefano Lorenzi, direttore di Appennino slow e promotore della Via degli Dei, Marco Giovannelli, giornalista e camminatore, direttore di Festival Glocal. Modera Denis Falconieri. Domenica mattina parteciperà alla Camminata (con tuffo) nella baia. – Tutto il programma

12 luglio, ore 20.45 ad Oggiona con Santo Stefano, al Rifugio Carabelli

Una serata organizzata dal Gruppo Alpini ricorda il “colpo di mano” dell’agosto 1944 con cui i partigiani della zona si impadronirono delle armi costruite in una fabbrica locale, portandole sui monti dell’Ossola. Appuntamento il 12 luglio alle 20.45, modera Roberto Morandi, giornalista di VareseNews.