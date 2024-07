UlisseFest 2024: Un viaggio ad Ancona con Lonely Planet tra cultura, musica e avventura

Dal 4 al 7 luglio, Ancona ospiterà la settima edizione di UlisseFest, il festival del viaggio ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia. L’evento, che si svolgerà in collaborazione con il Comune di Ancona, Ancona Servizi e il Museo Omero, promette di trasformare il capoluogo marchigiano in un vivace crocevia di incontri, concerti, cinema e spettacoli, il tutto all’insegna del tema “Esplorando l’ignoto”.

Ospiti e anteprime di prestigio

UlisseFest vedrà la partecipazione di 100 ospiti illustri e 50 appuntamenti in 4 giorni, offrendo una varietà di esperienze culturali e artistiche. Tra gli ospiti ci saranno nomi noti come Alessandro D’Avenia, Vasco Brondi, Malika Ayane, Skin (voce degli Skunk Anansie), Umberto Galimberti, e Federico Rampini.

In preparazione al festival, tre anteprime speciali accompagneranno il pubblico verso l’inizio ufficiale:

– **31 maggio**: Alessandro D’Avenia parlerà del tema “Ulisse, il viaggio e la nostra odissea quotidiana”.

– **2 luglio**: Peppe Servillo presenterà un reading musicale ispirato a Tiziano Terzani.

– **3 luglio**: Proiezione delle opere del Banff Mountain Film Festival al Lazzabaretto Cinema.

Il trailer del festival

Eventi diffusi e spazi culturali per UlisseFest

Il festival abbraccerà molti dei luoghi più iconici di Ancona, dalla nuova Arena sul Mare al Porto Antico, dalla Mole Vanvitelliana ai teatri e alle piazze, proponendo un’esperienza diffusa e coinvolgente. Il programma sarà caratterizzato da incontri tematici, dibattiti, workshop e laboratori.

Incontri e dibattiti

Numerosi saranno i momenti di riflessione e dialogo su vari temi legati al viaggio e alla scoperta:

– **Umberto Galimberti** esplorerà l’etica del viandante nell’età della tecnica.

– **Federico Rampini** discuterà di speranze future e dialoghi interculturali.

– **Carla Perrotti**, conosciuta come la ‘signora dei deserti’, condividerà le sue avventure nel deserto.

– **Simone Pieranni** e **Alex Kerr** offriranno affascinanti racconti su Asia e Giappone.

Varesenews e il nostro direttore ad UlisseFest

UlisseFest e la casa editrice EDT sono partner del nostro progetto Materia, dove troverà casa la nuova redazione del giornale. Il nostro direttore Marco Giovannelli sarà presente in tre diversi momenti. Venerdì pomeriggio alle 18.30 modera un incontro dal tema: Viaggiare senza barriere. L’accessibilità narrata da chi si impegna per garantire a tutti il diritto al turismo. Due relatori di prestigio: Giovanni Ferrero di Turismabile e Aldo Grassini, Presidente del Museo Omero.

Sabato alla stessa ora sarà relatore all’incontro: Scoprire, incontrare, camminare.

I cammini come esperienza di vita. Un incontro per conoscere progetti e percorsi in giro per l’Italia e non solo. Con Monica Nanetti, giornalista, autrice e camminatrice, Stefano Lorenzi, direttore di Appennino slow e promotore della Via degli Dei, Marco Giovannelli, giornalista e camminatore, direttore di Festival Glocal. Modera Denis Falconieri.

Domenica mattina parteciperà alla Camminata (con tuffo) nella baia. Da Ancona a Portonovo, attraverso la ciclopedonale del Parco del Conero, tra macchia mediterranea, calette e angoli di paradiso capaci di rendere magico ogni passo e di aprire la prospettiva su innumerevoli attività outdoor.

Workshop e Laboratori

L’anima esperienziale del festival si manifesterà attraverso la Lonely Planet Academy, laboratori di calligrafia giapponese, phototrekking urbani e il cammino di 11 km lungo la nuova ciclopedonale Ancona-Portonovo. Saranno anche offerti workshop su storytelling, creazione di contenuti digitali e reportage giornalistici.

Musica e spettacoli

Le serate saranno animate da concerti e DJ set:

– **4 luglio**: Vasco Brondi inaugurerà la serie di concerti all’Arena sul Mare.

– **5 luglio**: Super Taranta e il party “Febbre a ’90”.

– **6 luglio**: Malika Ayane e Skin concluderanno le serate con performance straordinarie.

“Esplorando l’ignoto” il tema di UlisseFest

“È questo il tema scelto per la Festa del Viaggio di Lonely Planet che, per la sua settima edizione, approda nel capoluogo delle Marche. – Ha scritto il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro – La ricerca dell’ignoto evoca il gusto per la sf ida, il fascino della scoperta, il bisogno di allontanarsi da casa e dalle proprie rassicuranti abitudini o semplicemente di abbandonarsi al desiderio di partire per il puro piacere di andare, non importa dove.

In viaggio scopriamo che il mondo è ancora in grado di sorprenderci, di proporci nuovi scenari e ci invita continuamente a guardare (un po’ più) lontano. Come hanno fatto scrittori, giornalisti, artisti, nomadi e tutti gli spiriti inquieti che abbiamo invitato a salire sul palco per raccontarci le loro esperienze, reali o immaginarie. E come fece Marco Polo, del quale quest’anno si celebrano i settecento anni della morte e cui dedichiamo, insieme al Festival delle Idee di Venezia (festivalidee.it), il tema di questa edizione, congiungendo idealmente le due città che si affacciano sull’Adriatico.

Quello di quest’anno sarà più che mai un festival diffuso, capace di abbracciare e coinvolgere con le proprie iniziative molti dei luoghi più signif icativi della città: dalla nuova Arena sul Mare – al Porto Antico – alla Mole Vanvitelliana, dai teatri alle piazze, dalle logge alle strade ai musei. Ci saranno concerti, dj set, reading musicali, i workshop della nostra academy di viaggio, una mostra, una passeggiata guidata (da Ancona a Portonovo) e tanti incontri: 50 appuntamenti, quasi tutti gratuiti o a prezzi accessibili, che coinvolgeranno oltre 100 ospiti. Riflessione, intrattenimento, voglia di stare insieme. UlisseFest è tutto questo ma soprattutto è una festa, del viaggio e di Ancona. E siete tutti invitati”.