Lungo il sentiero delle pesche tra favole nascoste e panorami mozzafiato

(foto tratta dalla pag Facebook “Pesche di Monate”)

È un sentiero che racconta storia, lavoro, passione e offre meravigliosi paesaggi incastonati in piccoli borghi dalla bellezza unica, che vale la pena visitare.

Oggi vi portiamo a Biandronno, dove potrete scoprire il meraviglioso e suggestivo sentiero delle pesche.

COME RAGGIUNGERE IL “SENTIERO DELLE PESCHE”

Situato a circa 14 chilometri da Varese, si può raggiungere con la propria auto percorrendo la Strada Provinciale 1 o 36. Per chi viaggia con i mezzi, sul sito delle Autolinee Varesine potete verificare gli orari dei pullman, che fanno fermata proprio a Cassinetta di Biandronno, dove comincia il percorso. Chi invece si muove con il treno, anche in questo caso la fermata non dista molto dall’inizio del sentiero, ma solo qualche passo.

UN PERCORSO DI 12 CHILOMETRI

Poco più di 12 chilometri per 3 ore e 10 minuti di pedalata: cosa state aspettando, andate a prendere le vostre bici e preparatevi perché sarà un’avventura veramente unica.

Il sentiero: tutte le informazioni utili da sapere

Il percorso mette in comunicazione la pista ciclabile del Lago di Varese con il Sentiero E/1 (nelle vicinanze di località Faraona), Travedona Monate, Cadrezzate, Capronno e con il Sentiero Verbano.

L’intersezione con la pista ciclabile del Lago di Varese è in località Cassinetta di Biandronno in Via Isola Virginia. Si segue la segnaletica verticale VVL-H1. Per un brevissimo tratto si percorre il Sentiero E/1 proveniente da Gavirate e diretto a Sesto Calende.

Dopo essere transitati davanti alla stazione ferroviaria di Travedona Monate si passa tra i boschi a Nord di Travedona Monate, davanti al Comune e alle scuole di Travedona Monate.

Si prosegue tra i boschi a Nord di Cadrezzate e tra i campi a Ovest di Cadrezzate fino ad incrociare Via Matteotti a Cadrezzate.

Qui il “Sentiero delle pesche” termina, ma, imboccando Via Matteotti sulla destra, si raggiunge, dopo circa 1500 m., il cimitero di Capronno (frazione di Angera) dove si intercetta il Sentiero Verbano. Ma questa è tutt’altra avventura.

Antichi borghi e lavatoi

Durante tutto il tragitto sarà possibile visitare tre antichi borghi: Comabbio, Osmate e Capronno. A testimoniare un ricordo della quotidianità di un tempo sono gli antichi lavatoi, che nel corso degli anni sono stati recuperati.

Perché è così importante la loro presenza? Bisogna pensare che nella vita quotidiana di un tempo, andare al lavatoio non era considerata una semplice attività al fine di lavare gli indumenti sporchi, anzi era anche un modo per intrattenersi nelle chiacchere, raccontare fatti e notizie e passare del tempo insieme.

L’antica favola delle pesche

Eccoci arrivati alla parte più magica del racconto. Una favola che viene raccontata ancora oggi, diventando una sorta di leggenda, che riguarda proprio le pesche.

Si narra che in passato, attorno al lago crescevano degli alberi con alcuni frutti considerati magici per via del fatto che brillavano come fossero perle: i famosi pescheti.

Ovviamente per far durare il più a lungo possibile questa magia, serviva un sistema di conservazione a lunga durata delle pesche. Ed è così che un giovane chef è riuscito a trovare il modo: tutto stava nel mettere le pesche all’interno di un barattolo di latta.

Infatti, dopo essere state pelate e denocciolate, le pesche venivano immerse nell’acqua con lo zucchero. Il barattolo poi saldato a mano e messo prima nell’acqua bollente e poi nell’acqua fredda per bloccare la cottura della frutta all’interno.

Interessante vero? Per saperne di più, qui trovate tutto il racconto della storia e non solo. Infatti da anni un’azienda di famiglia porta avanti la tradizione della produzione delle pesche di Monate, dove potrete anche comprarle.

Ad Angera con lo “Shopping in Piazza”

Una volta terminato il giro, ad Angera chi vuole può fare una domenica di shopping sul lago. Infatti, il 4 agosto ci sarà la manifestazione “Shopping in Piazza” con i venditori ambulanti e le loro bancarelle sul lungo lago. Un connubio perfetto per fare shopping e nel frattempo ammirare il bellissimo paesaggio di Angera. Per saperne di più, qui trovate tutte le informazioni.

Non ci resta che augurarvi una buona pedalata, e aspettarvi alla prossima avventura.

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza Km 12

Pendenza max 10%

Percentuale di sterrato 70%

IL VIDEORACCONTO DEL LAGO DI MONATE

https://www.youtube.com/watch?v=0w_KkQwGpfY

