Niente più panico da Spid e PagoPa: a Varese aprono i punti di facilitazione digitale

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione porta con sè parecchi vantaggi, ma acuisce sempre più il divario digitale dei cittadini. Se per chi lo sa fare – e ha un computer – pagare una bolletta o una multa, prenotare una visita, accedere ai risultati di un esame è diventato meno disagevole, per molte persone questi miglioramenti sono solo dei muri costruiti intorno a loro.

Per questo aprono nel Comune di Varese due sportelli gratuiti rivolti ai cittadini per “favorire l’uso consapevole e autonomo degli strumenti digitali”, oggi sempre più necessari per accedere a molti servizi importanti: il primo punto, operativo da giovedì 25 luglio, è nella sede dei Servizi sociali in via Orrigoni, mentre il secondo sportello sarà avviato dopo l’estate con l’apertura del nuovo Informagiovani in via Como 19.

Il progetto, che gode dei fondi del PNRR in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia, coinvolge una rete di soggetti che vede come capofila Cesvip Lombardia, il Comune di Varese con i due punti di facilitazione in città presso le sedi dei Servizi Sociali e del nuovo Informagiovani, e poi le cooperative Solidarietà e Servizi (Busto e Venegono Inferiore), Arcisate Solidale (Arcisate), San Carlo (Tradate) e Auser Varese (Varese piazza De Salvo e Olgiate Olona).

«Si tratta di un servizio, gratuito, che riguarda diverse fasce di popolazione: non solo gli anziani ma anche i giovani e in generali tutti coloro che hanno difficoltà ad avvicinarsi a certi servizi – spiega l’assessora Rossella Dimaggio – Favoriscono l’inclusione sociale e la democrazia: avvicinare tutti all’utilizzo dei servizi online, anche attraverso l’interazione tra generazioni diverse, consente di poter avvalersi in modo gratuito e più semplice di molti servizi pubblici».

«È un progetto che risponde a un’esigenza concreta di molti anziani e persone in stato di fragilità – aggiunge l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – che necessitano di alfabetizzazione digitale anche per accedere a servizi pubblici necessari. Penso soltanto alla domanda per avere accesso alle case popolari, che prevde passaggi difficili per chi non ha dimestichezza con l’informatica».

I servizi vengono erogati a richiesta e su appuntamento: possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali, oppure si possono formare piccoli gruppi, grazie al supporto di operatori appositamente formati, tra i quali ci sono anche alcuni giovani studenti delle aule Forzinetti.

«Tra le attività “facilitabili” ci sono ad esempio l’accesso a servizi pubblici digitali, come SPID, Carta Id. Elettronica, servizi sanitari e fiscali, Pago PA, servizi scolastici e formativi, l’utilizzo delle mail, la pratica corretta dei social, l’accesso al fascicolo sanitario, ai servizi per l’impiego e altri servizi online – spiega Susanna Ballerio, direttore della sede varesina di Cesvip Lombardia – Il progetto si rivolge direttamente ai cittadini, in particolare ad anziani, soggetti fragili o in condizioni economiche disagiate, per consentire di accedere ai servizi importanti in cui la pubblica amministrazione si sta digitalizzano sempre più, ma non ci sono limiti d’età o di censo: dai 16 anni in poi tutti possono rivolgersi a questi punti, basta prendere l’appuntamento».

COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO

Da destra: Rossella Dimaggio, Roberto Molinari, Susanna Ballerio

I cittadini possono prenotare un appuntamento presso lo sportello più vicino e accedere ai servizi gratuiti per imparare a utilizzare al meglio gli strumenti digitali, in ogni aspetto della vita quotidiana e in modo più semplice e consapevole. E’ possibile contattare lo sportello ai Servizi sociali di via Origoni ai numeri 0332 241111 o 255800, oppure è possibile contattare Cesvip al numero 0332 263983 o scrivendo all’email varesedigitale@cesvip.lombardia.it

I PUNTI GIÀ ATTIVI E QUELLI CHE STANNO PER APRIRE

I punti già attivi sono presso i Servizi sociali del Comune di Varese in via Orrigoni a Varese, Cesvip Lombardia, in via Santa Croce 7 a Varese, Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, Via Isonzo 2 a Busto Arsizio, Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale in via Mauceri a Venegono Inferiore, Cooperativa Sociale Arcisate Solidale Soc. A R.L. In via Arcimboldi 23 ad Arcisate, San Carlo Società Cooperativa Sociale in via G. Bianchi 76 a Tradate.

In autunno saranno aperti inoltre i punti all’Informagiovani di Varese in via Como, Auser in piazza De Salvo a Varese e Auser all’Università Per Tutte Le Età in via B. Buozzi a Olgiate Olona.

L’apertura di “Centri di facilitazione digitale” è prevista a livello nazionale dalla Misura 1.7.2 (missione 1, Componente 1 Asse 1) del PNRR e rientra nel piano nazionale di digitalizzazione del nostro Paese: prevede tremila centri per accrescere le competenze e l’inclusione digitale di oltre 2 milioni di cittadini entro il 2026.