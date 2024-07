Nominato il direttore dell’ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Gallarate

Dal prossimo 29 luglio il dottor Giovanni Di Palma sarà il nuovo direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia all’ospedale Sant’Antonio di Gallarate.

Il medico chirurgo, classe 1972, specialista in ginecologia e ostetricia, ha un’ esperienza ospedaliera ventennale. Dal 2020 è il vice del dottor Nucera all’ospedale di Busto.

Nel suo canale YouTube spiega: «Nel corso delle mie esperienze formative, in Italia e all’estero, ho maturato solide competenze in ambito ostetrico (monitoraggio benessere materno-fetale in corso di gravidanza fisiologica e patologica, nonché diagnosi prenatale) e ginecologico (trattamento delle patologie benigne e maligne dell’apparato genitale femminile).

Le mie competenze si sono affinate nel corso degli anni nel trattamento delle patologie secondarie a difetti della statica pelvica (prolasso genitale) e della incontinenza urinaria. Dal 1 gennaio 2022 mi è stato attribuito incarico di Altissima Professionalità dipartimentale in Uro-ginecologia presso l’Ospedale di Busto Arsizio, nonché di vice-primario».

Ho inoltre acquisito una solida esperienza chirurgica, non solo tradizionale laparotomica, ma anche e soprattutto vaginale, isteroscopica e laparoscopica, con le quali oggi approccio la maggioranza degli interventi».

Il nuovo direttore si è classificato al primo posto nel concorso indetto dalla Valle Olona e subentrerà all’attuale facente funzioni Fabio Pasta.

L’incarico dirigenziale, come previsto per queste posizioni, durerà 5 anni.