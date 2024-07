Piede d’Oro, Marcolli e Turriziani vincono a Villadosia. Ora la pausa estiva

L’ultima prova del “Piede d’Oro” prima della pausa estiva ha portato oltre 350 runners a Villadosia, frazione di Casale Litta, dove si è disputata l’11a edizione della “Quatar Pass inturna a Maria Bambina”. Evento che prende il nome da una cappelletta e il cui tracciato si snoda soprattutto sugli sterrati che attraversano i boschi circostanti.

Sui 10,8 chilometri del percorso lungo, a primeggiare sono stati Simone Marcolli con la maglia dell’Atletica Varese e Paola Turriziani, portacolori di un altro club del capoluogo, la Runner Varese: in tutto sono stati circa 150 gli iscritti che aderiscono alle classifiche organizzate dal Piede d’Oro.

Marcolli ha vinto per l’ottava volta in stagione una gara PdO dominando la scena: 41.40 il suo tempo, 44.19 quello del secondo classificato, il bravo Sandro Cavallaro dell’Atletica Arcisate. Podio anche per Ferdinando Mignani (Cassano Magnago) davanti – nell’ordine – a Fernando Coltro (Valbossa), Simone Carlo Prina (Arsaghese), Francesco Piccinelli (Verbano) e Paolo Negretto (Valbossa).

È invece alla terza vittoria nel 2024 Paola Turriziani che si era imposta già a Malgesso e Cocquio: per lei il tempo di 53.58 che le ha permesso di precedere l’arcisatese Elisabetta De Zulian (54.40) e la compagna di squadra Sabrina Gussoni (56.15). A seguire nella top 5 anche Christelle Campi (Malnate) e Cinzia Lischetti (Arsaghese).

La giornata di Villadosia è stata salutata da un bel sole e dal clima finalmente caldo: gli organizzatori dell’AS Casalvilla 2008 – bravi a sistemare il percorso dopo il maltempo dei giorni precedenti – hanno voluto ricordare Onofrio Raimondi, un runner scomparso qualche anno fa. La “Quatar Pass” è stata inserita per la prima volta nel più noto circuito podistico varesino che ora va “in ferie” per l’estate: si ripartirà il 15 settembre da Cardana di Besozzo con la 42a Camminata Alpina del 15 settembre prossimo.