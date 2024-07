Police incalza il sindaco di Cassano su Sieco: “Adesso decida quale linea seguire”

«Il sindaco ci ha sempre rassicurati dicendoci che la situazione era sotto controllo, ed invece oggi ci troviamo a commentare l’esatto opposto». Tommaso Police, della minoranza di Cassano Magnago, è molto preoccupato per la “cacciata” del Comune di Cassano Magnago da Sieco.

«Un unicum in Italia nel mondo delle aziende partecipate» dice il consigliere d’opposizione.

La preoccupazione è per il versante economico della vicenda e per la continuità del servizio: «L’esclusione da Sieco e la perdita della partecipazione rischia di causare gravi implicazioni finanziarie e danni per il Comune di Cassano Magnago e per i suoi cittadini, con conseguenti responsabilità. I debiti accumulati dovranno essere saldati, e la necessità di riorganizzare la gestione dei rifiuti urbani comporterà ulteriori costi, con il rischio che la tariffa a carico dei cittadini aumenti».

Al di là di come si è arrivati fin qui, Police incalza il sindaco Ottaviani, chiedendo chiarezza: «Decida quale linea seguire: un giorno dice che cerca l’accordo con il buon senso, il giorno dopo si riserva di fare azioni legali, spera di sedersi al tavolo con Sieco per trattare nuovamente dopo che il contratto è scaduto da 7 mesi! Invitiamo il sindaco ad attivarsi quanto prima per individuare un’alternativa e a non perdere ulteriore tempo».

Di seguito la nota integrale inviata da Tommaso Police per il suo gruppo.