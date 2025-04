La Pro Loco di Cassano Magnago presenta i “Racconti del Cammino” presso l’ex Chiesa di San Giulio

Venerdì 11 aprile alle ore 20.45 presso l’ex Chiesa di San Giulio la Pro Loco presenterà il suo 1° evento culturale del 2025, “i Racconti del Cammino”, patrocinato dal Comune, incentrato sul benessere e l’attività sportiva legata al piacere di camminare.

L’obiettivo sarà il coinvolgimento emotivo dei Cassanesi attraverso il racconto dei protagonisti per favorire la pratica salutare del camminare alla scoperta dei luoghi nascosti della città o all’interno della natura urbana come parchi e boschi. Verrà trasmesso un messaggio positivo e di self empowerment che incentivi l’attività motoria amatoriale sia partecipando ai gruppi spontanei, nati tra gli appassionati della disciplina, ma anche con l’iscrizione a società sportive. I relatori sono stati attentamente selezionati per il loro impegno e per la costanza con cui si applicano nel camminare elevandolo ad un vero e proprio stile di vita: Elisabetta Palumbo organizzatrice del gruppo “Camminando in Salute” che anima e colora la Città di Cassano Magnago con le pettorine gialle che indirettamente, tra gli altri meriti, presidiano il territorio coinvolgendo i cittadini, Gino Piludu con le sue scampagnate e qualche ulteriore sorpresa, l’autore Piero Colombo racconterà delle emozioni e delle fatiche provate durante le sue camminate sui sentieri montuosi e del profondo rispetto che questi luoghi meritano, mentre la Dott.ssa Consolaro fornirà pratici consigli sulla corretta alimentazione da osservare e su come adattarla a seconda delle situazioni parametrandola alle richieste energetiche necessarie per il nostro organismo.

Questa serata si inserisce nelle attività culturali e didattiche che la Pro Loco sta già effettuando sul Territorio in particolare nella scuola secondaria di primo grado Ismaele Orlandi con la campagna sulla “Sicurezza Stradale”, sostenuta dalla dirigente scolastica Dott.ssa Ferrari, che coinvolge gli alunni delle classi prime e seconde in collaborazione con l’Associazione Italiana Noi Camionisti.

Ai ragazzi vengono trasferite nozioni con un taglio poco discusso ed affrontato, cioè il rapporto da tenere con i mezzi pesanti ( camion, autobus, ecc ), e le accortezze da osservare per aiutare gli autisti al fine di garantirsi una maggiore tranquillità personale. Alla fine del percorso, previsto per lunedì 26 maggio, potranno visionare e salire su un vero camion parcheggiato all’interno del cortile dell’istituto e verranno premiati i vincitori del concorso “il Camion e il Mondo in Strada” con i disegni più belli a tema sicurezza stradale.