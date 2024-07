Polizia e carabinieri chiudono per dieci giorni il bar centrale di Carnago

In data 23 luglio 2024 la polizia di Stato di Varese e i Carabinieri di Carnago hanno notificato al titolare del bar “Bar del Centro” di Carnago il provvedimento con il quale il Questore di Varese ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico per 10 giorni.

Il provvedimento è scattato a seguito di una richiesta formulata dalla stazione dei Carabinieri di Carnago, dopo che l’esercizio pubblico in questione è stato teatro di fatti di violenza che secondo quanto ricostruito dai carabinieri hanno visto protagonisti alcuni avventori e si sarebbe rivelato ritrovo di persone dedite al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in seguito ad alcuni controlli effettuati di recente dai Carabinieri, sono stati rinvenuti e sequestrati diverse quantità di sostanze stupefacenti ed è stata altresì riscontrata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Nel dicembre 2020 l’esercizio pubblico è stato già oggetto di sanzione amministrativa da parte dei Carabinieri. E solo pochi mesi fa è stata segnalata una rissa con un ferito.

Questi episodi hanno determinato l’applicazione dell’articolo 100 TULPS, nella convinzione che il locale costituisca oggettivamente una turbativa per l’ordine pubblico, la serenità e la sicurezza dei cittadini.