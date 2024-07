Prosegue il calciomercato del Varese, per l’attacco tante voci ma ancora nessun accordo

Continua a prendere forma il Città di Varese, con il ds Antonio Montanaro e mister Roberto Floris che stanno plasmando la squadra per il prossimo campionato. Terminati gli indizi social, iniziano a essere comunicati i nuovi arrivi: il centrocampista marocchino classe 2000 Zakaria Daqoune, il difensore russo classe 1989 Vladimir Mikhailovskiy e il difensore centrale classe 1990 Giusto Priola i tre già annunciati. Nei prossimi giorni toccherà al difensore Paolo Ropolo e ai centrocampisti Paolo Valagussa (1993 dal Vado), Giuseppe d’Iglio (1992 dalla Pro Palazzolo) e Bilario Azizi (classe 2004 dall’Asti). Nessuna, per ora, la firma per il reparto d’attacco.

Guardando alla composizione della squadra, di ruolo in ruolo, si dovrà andare a colmare i vuoti rimasti.

In porta dovrà arrivare un altro classe 2006 – gli indizi portano a Lorenzo Piras, ex Bra di scuola Juve – che si giocherà il posto con Stefano Ferrari. La difesa dovrebbe essere a posto così, con 4 giocatori d’esperienza, i tre nuovi e Stefano Molinari. «Una scelta voluta – spiega il direttore sportivo Montanaro -. Con i portieri under la nostra scelta è di avere una difesa che possa concedere il meno possibile. Puntiamo a un campionato importante e questo passaggio è indispensabile». A centrocampo ci sono già sei elementi – con i confermati Malinverno e Stampi – «ma potrebbe aggiungersi un altro profilo», commenta Montanaro.

Da fare invece quasi completamente il reparto esterni nel quale al momento compare solo capitan Vitofrancesco, che sarà titolare della fascia destra. Andando per esclusione, è quindi probabile che per gli altri tre (un cambio a destra e due mancini) verranno scelti degli under.

Capitolo attacco: al momento l’unico in rosa è Stefano Banfi, l’attaccante classe 2000 che l’anno scorso è stato l’unico biancorosso ad andare in doppia cifra. Per completare il reparto sono stati tanti i nomi messi in circolazione, ma al momento resta un velo di mistero sui possibili colpi. «Speriamo entro fine settimana di chiudere i primi accordi – ammette il ds -. Sappiamo che il tema attaccante è sentito dai tifosi, e lo è anche per me».

Provando a seguire qualche voce di radiomercato, il profilo al momento più plausibile potrebbe essere quello di Manuel Sarao, classe 1989 che lo scorso anno si è diviso tra Catania e Siracusa. Un elemento di sicuro affidamento per la categoria. Restando in Sicilia, è difficile pensare al momento a un ritorno a casa di Giuseppe De Luca. La Zanzara del Montello ha un contratto molto oneroso con il Catania e per rientrare nelle possibilità economiche del Varese dovrebbe rescindere con gli etnei e accettare un’offerta inferiore del Varese. Andranno invece in altri lidi sia Olger Merkaj – vicino al Fiorenzuola -, sia Matteo Cericola. Due nomi accostati ai colori biancorossi sono anche quelli di due classe 1992: Pietro Cogliati, le ultime tre stagioni al Sangiuliano City tra Serie D e Serie C, e Matteo Barzotti, in uscita dalla Giana Erminio. Non risulta invece un interesse verso Manuel Pucciarelli, ex Chievo ed Empoli, del quale è circolato il nome nelle ultime ore.

Non resta che aspettare qualche giorno e capire quali possano essere le scelte della società biancorossa.