Innesto under per il Varese: preso il 2004 Matteo Maccioni

Dopo qualche annuncio senza sorprese, il Varese comunica l’ingaggio del laterale mancino classe 2004 Matteo Maccioni.

Un profilo under per andare a riempire le caselle degli esterni nel 3-5-2 di mister Roberto Floris, ma a dispetto della giovane età può contare già su una lunga esperienza in categoria.

Maccioni infatti arriva da un’avventura vincente nel Girone H, dove ha conquistato la promozione con il Team Altamura. Per lui 34 presenze totoali, che si vanno ad aggiungere alle 28 – con 3 reti – dell’anno precedente a Barletta.

