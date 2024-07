Quattro ripescate in Serie D, attesa per i gironi

Nelle ultime ore, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato le ammissioni al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2024/2025, dopo aver esaminato le disposizioni e le risultanze comunicate dalla Covisod e dal Dipartimento Interregionale.

Dopo aver accolto i ricorsi e le domande di iscrizione, sono state ammesse al campionato l’Albenga, l’Avezzano, il Chieti, il Corticella, l’Imperia, l’Ischia, l’Olbia, l’Oltrepò , il Ragusa ed il San Giuliano City. In sovrannumero, era già stata ammessa l’Ancona, portando l’organico del campionato a 164 squadre.

Alla luce delle vacanze di organico, sono state ammesse tramite ripescaggio lo Zenith Prato, il Crema, il Ciliverghe Mazzano ed il Cjarlins Muzane.

Due lombarde in più quindi, che potrebbero essere inserite nel Girone B, quello che da sempre accoglie anche le squadre della provincia di Varese. Ci sarà ora da capire in quale raggruppamento verranno inserite Città di Varese, Varesina e Castellanzese.

Nei prossimi giorni, con l’organico al completo, la Lnd dovrebbe comunicare i novi gironi che, con 168 squadre al via, saranno suddivise in 3 gironi da 20 (solitamente due sono A e B) e 6 da 18. Non c’è ancora una data precisa, ma la composizione è attesa nel giro di pochi giorni.