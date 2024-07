Riapre a pieno regime la Casa di Comunità di Fagnano Olona

La Casa di Comunità di Fagnano Olona, situata in Piazza Gramsci 1, ha riaperto le sue porte offrendo alla cittadinanza una vasta gamma di servizi sanitari e sociosanitari. La struttura, rinnovata e ampliata ma ancora in attesa dell’avvio dei lavori Pnrr che la completeranno, rappresenta un presidio territoriale fondamentale per la medicina di prossimità e l’assistenza sanitaria integrata.

A presentarli, questa mattina nella sala giunta del municipio fagnanese, c’erano il sindaco Marco Baroffio, insieme all’assessore ai Servizi Sociali Dario Moretti, il direttore socio sanitario dell’Asst Valle Olona John Tremamondo, le responsabili dei distretti di Busto Arsizio-Castellanza Antonella Scampini, Antonella Palmiere – Coordinatrice Casa di Comunità Busto Arsizio e Fagnano Olona e Chiara Bollani, referente dei consultori dell’Asst Valle Olona.

Tra i servizi offerti, il Punto Unico di Accesso (PUA) è disponibile dal lunedì al venerdì per accogliere e orientare i cittadini, mentre il Punto Prelievi opera su appuntamento il mercoledì e il giovedì. La Casa di Comunità ospita anche un centro adozioni, consulenze psicologiche e supporto alla genitorialità, incluso il servizio di home visiting ostetrico per le neomamme.

I poliambulatori disponibili includono Medicina Fisica e Riabilitazione, Endocrinologia, Cronicità e Telemedicina, Ambulatorio Infermieristico, Pneumologia, Infermieri di Famiglia e Comunità, e servizi di Nutrizione Artificiale Domiciliare e ossigenoterapia. Il Consultorio Familiare, dedicato alla prevenzione e al benessere di donne, coppie e famiglie, riprende i suoi incontri per mamme con grande successo.

La grande novità è l’apertura dell’Ambulatorio Vaccinale, accessibile su appuntamento tramite lettera di convocazione. Questo servizio, insieme agli altri, mira a garantire un accesso equo e di qualità alle cure, sostenendo la comunità di Fagnano Olona in un sistema di welfare integrato.

Il direttore socio sanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo, ha sottolineato l’importanza della Casa di Comunità come punto di riferimento per la medicina di iniziativa e prossimità: «Entro il 2024 completeremo la rete di prossimità con tutte le strutture attive. Possiamo contare su 260 professionisti che dovranno far funzionare tutto il sistema» , mentre il Sindaco Marco Baroffio ha sottolineato come Fagnano diventerà un punto di riferimento sanitario per il Medio Olona e ha annunciato «ulteriori miglioramenti dal dialogo con la Provincia nel trasporto pubblico locale per facilitare l’accesso ai servizi dai comuni intorno». L’Assessore Dario Moretti ha infine ricordato l’apertura di due Baby Pit Stop, in collaborazione con ATS Insubria e UNICEF, a sostegno della genitorialità.