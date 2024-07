Riccardo di Busto Arsizio e i suoi 16 anni, “scrivo libri fantasy“

Riccardo Gallazzi sedicenne di Busto Arsizio e studente al Liceo Musicale “Quasimodo” di Magenta, ha appena pubblicato il suo secondo romanzo, intitolato “Sedon: E la grande maledizione“. Quest’opera fa parte di una saga che ha iniziato a scrivere nel 2023 e che rappresenta un debutto significativo nel panorama letterario. La passione di Riccardo Gallazzi per la scrittura è sbocciata fin da quando era un bambino. Invece di limitarsi a giocare con i coetanei, Riccardo preferiva immergersi in mondi di fantasia, popolati da personaggi e storie da lui stesso inventati. Questa sua inclinazione a creare universi immaginari spesso lo rendeva bersaglio di prese in giro, ma lui non si è mai lasciato scoraggiare, trovando nella scrittura una via di fuga e un modo per esprimere la sua creatività.

«Inventare mondi e storie è sempre stato il mio modo di evadere dalla realtà e affrontare le difficoltà della vita quotidiana», racconta Riccardo. «Fin da subito sapevo che la scrittura era la mia strada, il mio modo di lasciare un segno nel mondo». Così ecco che solo un anno fa Riccardo ha pubblicato su Amazon la prima puntata della sua saga. S’intitola “Sedon – Le radici del male” ed è un romanzo che mescola elementi di giallo e fantasy, ovvero i generi preferiti dall’autore. La trama segue le avventure di Matteo e Luca, due bambini che scoprono che i loro genitori, contrariamente a quanto creduto, non sono morti. Intraprendono così un viaggio alla loro ricerca, che li porterà a scontrarsi con il mago più potente del mondo. «Scrivere il primo libro è stata un’esperienza emozionante», spiega Riccardo.

«Ho cercato di creare una storia che non solo intrattenga, ma possa anche far riflettere i lettori sulla forza dei legami e sull’importanza del coraggio e della determinazione». E una storia così coinvolgente non poteva dunque che avere ora un seguito. Riccardo trae ispirazione da alcuni grandi autori. Tra i suoi preferiti figurano J.K. Rowling, famosa per la saga di Harry Potter, e Agatha Christie, la regina del giallo.

«Cerco di combinare il meglio dei loro mondi nei miei lavori, creando storie che siano al contempo avvincenti e misteriose». Mentre su Amazon si possono trovare le due puntate di Sedon, Riccardo Gallazzi guarda ai prossimi obiettivi: «Mi iscriverò a qualche premio letterario e, soprattutto, continuerò a mettere a frutto le mie idee. Ho già un altro libro in lavorazione, che è una sorta di rivisitazione delle storie più famose. Ma è ancora presto per parlarne approfonditamente. Di sicuro, voglio continuare a scrivere e a migliorarmi, così come porterò avanti anche la mia grande passione per la musica».