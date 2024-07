Riunione in Comune a Luvinate per ripristinare il lavatoio di via Panera

Il lavatoio di via Panera di Luvinate tornerà a funzionare pienamente. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha convocato i volontari della Protezione civile e alcuni cittadini interessati per discutere della struttura che, insieme ai lavatoi di Selvapiana e via Dante, fa parte della storia e della cultura locali.

In particolare, si sono identificate e verificate le situazioni degli impianti delle condotte idriche nella parte alta di via Panera che portano acqua al lavatoio.

Nel prossimo autunno, quando il livello idrico lo consentirà, si procederà con le necessarie azioni di pulizia. Questo per poter proseguire anche nei prossimi anni con attività puntuali di manutenzione.

In attesa degli sviluppi, l’amministrazione ha voluto ringraziare alcuni amici di via Panera che con regolarità puliscono e presidiano il Lavatoio