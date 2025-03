In visita alla scuola di Luvinate i due atleti paralimpici Alessandro Andreoni e Gabriele Lanza

Ieri, mercoledì 19 marzo la scuola primaria di Luvinate ha vissuto un momento in preparazione ai Giochi Mondiali Olimpici MilanoCortina2026.

I bambini hanno incontrato Alessandro Andreoni e Gabriele Lanza, atleti della nazionale italiana di Para Ice Hockey che gareggeranno ai giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Durante l’incontro i due atleti hanno presentato i simboli Olimpici e Paralimpici, l’attrezzatura da loro utilizzata per giocare a Para Ice Hockey e alcune discipline sportive invernali dimostrate dai video di Milo e Tina.

IL SIGNIFICATO DI ESSERE ATLETA PARALIMPICO – Hanno parlato anche di che cosa significa essere un atleta e, in particolare, che cosa significa essere un atleta paralimpico. Con spontaneità e semplicità, raccontando la loro storia di vita personale, hanno trattato il tema della “diversità” e della disabilità. Non sono mancati i racconti sulle grandi emozioni provate nelle precedenti edizioni paralimpiche, in particolare quelle provate durante le cerimonie di apertura.

L’EMOZIONE DEI BAMBINI – Entusiasmo, emozione, curiosità e coinvolgimento sono le parole chiave di questo incontro. I bambini hanno subissato di domande i due atleti. C’è stato uno scambio di regali e ringraziamenti: gli alunni hanno preparato due bigliettini a forma di medaglia con disegnati Milo e Tina e con la frase dell’atleta Bebe Vio “Fatti dire che è impossibile; dimostra a tutti che puoi farcela”; Alessandro e Gabriele hanno regalato il poster della nazionale con dedica e autografo per ciascuna classe.

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA – Alla presenza della dirigente scolastica Anna Pontiggia e del sindaco di Luvinate Alessandro Boriani, l’incontro si è concluso con un momento molto speciale per l’atleta Alessandro. Il Sindaco ha accolto la richiesta fatta pervenire dalla scuola di conferire la cittadinanza onoraria ad Alessandro Andreoni. «Riceve questo riconoscimento in qualità di ex alunno della scuola di Luvinate, per aver condiviso la sua esperienza di vita e per gli straordinari e importanti risultati sportivi ottenuti con sacrificio, impegno, passione e dedizione».

Il REGALO A LUVINATE – Alessandro Andreoni ha lasciato in regalo la sua maglia della nazionale numero 27 con una dedica «A Luvinate, che mi ha insegnato i valori dello sport per la vita. Grazie, Ale».

AL LAVORO SULLO SPORT – Questo evento speciale rientra in un percorso avviato da tempo con i bambini della scuola. Il progetto “Giochi olimpici e paralimpici invernali.. Road to Milano Cortina 2026!” ha avuto come prima tappa la presentazione attraverso il sito ufficiale Milano Cortina 2026 delle date, i luoghi, le simpaticissime mascotte Milo e Tina, le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche e il viaggio della fiamma. In particolare, è stato affrontato un approfondimento sull’hockey su ghiaccio e il para ice hockey. In palestra, durante le ore di educazione motoria, i bambini delle classi 4^A, 4^B e 5^ hanno intrapreso un percorso di 4 lezioni di unihockey. Attraverso una modalità ludica di gioco-sport hanno sperimentato una disciplina sportiva divertente e molto intensa che stimola il rispetto dell’avversario e il gioco di squadra.

SPETTATORI ALL’ACINQUE – Sabato 1 Marzo gli alunni hanno avuto la possibilità di vedere la partita della squadra di Hockey Varese Mastini. È stata un’occasione unica per vedere il “campo di gioco” e una vera partita, avendo così riscontro di quello che è stato raccontato in classe e sperimentato in palestra. All’Acinque Ice Arena genitori e bambini sono stati accolti dalla mascotte Masty e tra musica, cori, balletti e la super vittoria dei Mastini il clima era di pura gioia e divertimento.