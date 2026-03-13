Screening gratuito per la prevenzione dell’occhio pigro all’asilo di Luvinate

Non solo giochi e attività all’aperto, di outdooreducation e Asilo nel bosco. La Scuola materna di Luvinate promuove anche due giornate dedicate alla prevenzione (quella di ieri – 12 marzo – e il prossimo giovedì 19 marzo), avviando un progetto di screening gratuito della vista per la salute di tutti i piccoli alunni.

CHE COS’È L’OCCHIO PIGRO

In particolare si approfondirà il cosiddetto occhio pigro. L’occhio pigro è una condizione che interessa il 4% della popolazione mondiale ed è caratterizzata da una riduzione più o meno marcata della capacità visiva di un occhio o di entrambi.

I sintomi dell’occhio pigro – che si presenta in occhi perfettamente integri dal punto di vista anatomico – sono riferiti molto raramente dal paziente perché, colpendo fin dalla primissima infanzia, non sono raccontabili in modo così chiaro dai bambini.

Per questo si raccomanda di effettuare una prima visita oculistica al bambino, anche in assenza di sintomi, entro i 4-5 anni di età. Per combattere l’ambliopia è dunque fondamentale la diagnosi precoce. L’arma migliore resta la prevenzione con visite di screening.

SCREENING GRATUITO

Grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale, Scuola Materna e la disponibilità dell’oculista Maria Gabriella Paltrinieri e del suo staff, ad ogni bimbo sarà offerto un momento di verifica personale. Eventuali osservazioni verranno condivise direttamente tra medico e famiglia.

Questa attività, già svoltasi nel 2024, viene ora riproposta a tutti i bambini iscritti a scuola.

LUOGO DI EDUCAZIONE E CURA

“Ringraziamo di cuore la dottoressa Paltrinieri per disponibilità e generosità – scrive la presidente dell’asilo, Rebecca Palomba – Siamo davvero lieti di proporre questo progetto di cura e attenzione alla crescita dei nostri piccoli cuccioli, proseguendo l’alleanza con le famiglie. Sport, attività all’aperto e di Asilo nel bosco, cammini con il CAI e poi salute e benessere: tutto concorre per offrire un luogo che desideriamo accogliente e speciale per la comunità ed il territorio”.