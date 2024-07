Rovera le prova tutte: a San Paolo è sesto posto

Si conclude in piena zona punti l’esperienza di Alessio Rovera nella quinta tappa del Campionato del Mondo Endurance sulla pista brasiliana di Interlagos: nella “6 Ore di San Paolo” il pilota di Varese è sesto di classe LMGT3 sulla migliore delle Ferrari 296 impegnate in gara.

Una Ferrari che ha patito una certa disparità in termini di BoP (il regolamento con cui si cerca di allineare vetture con caratteristiche tecniche differenti, tipico di queste competizioni) rispetto alle principali rivali. Nei rettilinei infatti la vettura del Cavallino Rampante ha pagato un divario netto dalle varie Porsche, Bmw e McLaren costringendo i piloti (sulla #55 del team Vista AF Corse con Rovera hanno gareggiato Simon Mann e François Heriau) a inseguire e a spingere al limite nelle parti miste del tracciato.

Nell’ultimo stint Rovera è stato autore dell’ennesima prova di valore portando la sua 296 a ridosso della quarta e della quinta posizione ma non è riuscito nella stoccata finale, fermandosi in un – comunque positivo – sesto posto. In precedenza una penalità (drive through) comminata a Heriau e un leggero incidente che ha coinvolto Mann avevano complicato un po’ la vita al bolide di Maranello.

La gara tra le GT è stata vinta dalla Porsche 911 del team Manthey (#92) condotta da Malykhin, Sturm e Bachler davanti alla Aston Martin #27 di James, Mancinelli e Riberas e alla McLaren #95 di United Autosports di Caygill, Pino e Sato. Quarta l’altra McLaren (#59), quinta la Bmw del team Wrt #46 con Valentino Rossi a bordo.

Il Brasile non ha portato fortuna alla Ferrari neppure nella classe regina delle Hypercar: la migliore delle Rosse è stata la #51 (Giovinazzi, Calado, Pier Guidi), quinta al traguardo di una prova vinta da Toyota con la #8 (Buemi, Hartley, Hirakawa) sulle Porsche Penske (seconda la #6, terza la 5) e sull’altra Toyota (#7) autrice di una grande rimonta. Quinta come detto la Ferrari #51 davanti alla #50, recente trionfatrice a Le Mans.

In campionato comanda la Porsche #5 di Lotterer, Estre e Vanthoor con 117 punti davanti al terzetto della Ferrari #50 (Fuoco, Molina, Nielsen) con 98 e a Kobayashi e De Vries della Toyota #7 (il terzo, Conway, ha saltato una gara sostituito da Lopez).

In GT3 invece Rovera e soci sono quinti con 45 punti, lontani però dai 100 punti ottenuti dal terzetto Porsche che ha vinto anche a San Paolo. Prossima fermata per il FIA WEC ad Austin (USA) il 1° settembre con la “Lone Star Le Mans”.