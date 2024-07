Scienza e verità: Matteo Bassetti presenta “Pinocchi in Camice” al Summer Fest

Sarà il professor Matteo Bassetti, infettivologo, direttore della Clinica malattie infettive dell’Irccs ospedale Policlinico San Martino di Genova, professore ordinario di malattie infettive all’Università di Genova e direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Genova, il secondo ospite della rassegna “Vecchia Camiceria Summer Fest”.

Nella serata il medico presenterà il suo libro “Pinocchi in camice” dove Matteo Bassetti ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media. Dal Covid all’omeopatia, dalle diete miracolose fino a Stamina, dal metodo Di Bella all’uso smodato degli antibiotici, un campionario di credenze e supposte verità che hanno illuso, ingannato o semplicemente distorto cure e trattamenti in questi ultimi decenni.

Con una verve insolita e una sferzante sicurezza derivata da tanti anni di studi e ricerche sul campo, Matteo Bassetti marca una netta linea di separazione tra ciò che è scientificamente dimostrato e ciò che rientra nel campo della speculazione, se non della vera e propria truffa organizzata, anche grazie alle testimonianze di autorevoli esponenti del mondo dell’informazione e della scienza, da Bruno Vespa a Ilaria Capua, per citarne alcuni, ma anche di semplici cittadini, realizzando un libro utile per capire il valore fondamentale del metodo scientifico e come agiscono le fake news in ambito medico.

L’evento, ad ingresso libero, si svolgerà presso la Sala Serra del Comune di Ispra, in via Milite Ignoto 31, venerdì 19 luglio alle 19,30 e sarà introdotta e moderata dal giornalista Matteo Inzaghi ed è organizzato con la collaborazione dell’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino”, dell’associazione “Concretamente” di Varese Lab e de “La Vecchia Camiceria”.

Al termine dell’evento si potrà acquistare e far firmare il libro dall’autore.