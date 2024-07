Scontro tra le vie di Sciarè di Gallarate, auto ribaltata

Incidente stradale con ribaltamento a Gallarate, intorno alle 16.20 di oggi: due auto si sono scontrate e una delle due si è ribaltata su un fianco.

L’incidente è avvenuto tra via Bergamo, via Ferruccio e via Colleoni, uno degli incroci ortogonali del quartiere.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, per estrarre eventuali feriti e per la messa in sicurezza, e personale del 118.

I mezzi di soccorso sono stati inviati sul posto in “codice rosso”, risultano coinvolti un ragazzo di 19 anni e un uomo di 46. Per fortuna nessuno dei due ha riportato ferite gravi.