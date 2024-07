Serie A: esordio allo Juventus Stadium per il Como. Milan contro il Torino, Inter a Genova

Giornata di calendari per la Lega di Serie A che ha estratto la prima giornata del campionato 2024-2025 e successivamente tutta la stagione delle 38 gare in programma, con l’ormai consueto calendario asimmetrico, con andata e ritorno differenziate.

Il ritorno nella massima serie del Como sarà a Torino, in casa della Juve allo Juventus Stadium. L’esorio per il Milan sarà a San Siro contro il Torino mentre l’Inter viaggerà a Genova per affrontare il Genoa.

La prima giornata è in programma nel fine settimana del 17 e 18 agosto. Ancora da definire quale sarà il programma delle gare.

Queste le date ufficiali della Serie A 2024/25:

Inizio – domenica 18 agosto 2024

Sosta Nazionali – domenica 8 settembre 2024

Sosta Nazionali – domenica 13 ottobre 2024

Turno infrasettimanale – mercoledì 30 ottobre 2024

Sosta Nazionali – domenica 17 novembre 2024

Sosta Nazionali – domenica 23 marzo 2025

Fine – domenica 25 maggio 2025

Ecco la prima giornata della Serie A Enilive 2024/2025:

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

IL CALENDARIO COMPLETO