Si ribalta mezzo pesante, statale della Malpensa bloccata fra il T2 e Somma

Incidente stradale attorno alle 7 di venerdì: un mezzo pesante si è ribaltato nel tratto della ss336 fra T2 e Somma. Ferito un uomo di 48 anni e mezzi di soccorso sul posto.

Traffico bloccato con chilometri di coda.

Anas fa sapere che:

A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata, in direzione Magenta, sulla strada statale 336 “Diramazione per Aeroporto della Malpensa” al km 0,600, a Somma Lombardo (Varese).

Nel sinistro, un incidente autonomo che ha coinvolto un’autovettura, si registra un ferito.

Viabilità alternativa deviata sullo svincolo e contro strada del Terminal 2 con rientro su S.S. 336.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.