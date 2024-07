Sport e disabilità a Cislago, il consigliere Manfredi risponde alle opposizioni: “Dette falsità”

In relazione all’articolo apparso sul periodico Cislago a firma del gruppo Cislago in Comune il consigliere di maggioranza con delega allo Sport Maurizio Manfredi ci tiene a fare delle importanti precisazioni.

«Capisco la frustrazione di un gruppo consigliare all’opposizione che non riesce a trovare argomenti validi e circostanziati per criticare chi sta amministrando Cislago, ma sul progetto sport e disabilità sono state scritte tante inesattezze e parecchie falsità».

Manfredi sottolinea che, a differenza di quanto affermato dall’opposizione, «tutte le associazioni sportive cislaghesi sono state invitate agli incontri, non tutte hanno partecipato. Falso quindi scrivere che non tutte le associazioni siano state invitate».

Manfredi aggiunge che il documento, stilato assieme agli assessori dei comuni di Turate, Gerenzano e Limido Comasco, è stato presentato, prima della delibera di Giunta, ai gruppi consigliari: «Nessuno, neppure i rappresentanti di Cislago in Comune, ha proposto modifiche o sollevato dubbi. Falso quindi scrivere che non si è dato spazio alle opposizioni».

«Nell’incontro operativo con le associazioni sportive dei 4 comuni anche i rappresentanti di Cislago in Comune sono stati invitati, ma arrivando in ritardo si sono persi la parte sulla formazione e informazione, argomento molto importante. Al termine della riunione Cislago in Comune ha sottolineato come non si fosse parlato di formazione e informazione. In maniera corretta ho spiegato che l’argomento era già stato trattato e non ci sembrava il caso di riprenderlo. Il tutto in modo civile e non con le parole riportate sull’articolo. Falso quindi affermare si siano trascurate delle questioni; i ritardi non fanno solo perdere i treni, ma anche argomenti importanti. Falso io abbia detto “è come dico io”. Il comune di Cislago è il capofila, ma le decisioni vengono condivise con le altre amministrazioni» -aggiunge il consigliere con delega allo Sport.

L’ultima precisazione di Manfredi, poi, riguarda il documento: «Falso che sia vuoto di contenuti e non ci siano iniziative reali. Alla ripresa delle attività sportive presenteremo, come concordato, delle iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi. Il tutto senza inaugurazioni e tagli di nastri, ma mantenendo ciò che si è promesso, con impegno e serietà».