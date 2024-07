Tanto divertimento e musica per tutti alla Notte Bianca di Castellanza

Successo per la Notte Bianca di Castellanza che, sabato 13 luglio, ha raccolto tra Corso Matteotti e Piazza Paolo VI migliaia di persone. Tanto cibo e tanta, tantissima musica hanno riempito il sabato sera cittadino di una Castellanza che quest’anno festeggia il cinquantesimo anniversario come Città. La Notte Bianca castellanzese è arrivata alla sua settima edizione e, come ogni anno, attira tantissime persone anche da fuori Comune. «Grazie a tutti i non castellanzesi che sono venuti qui questa sera – ha detto l’assessore alla Cultura e Istruzione Davide Tarlazzi – e ben ritrovati a tutti i concittadini che trasformano questa serata».

Tante le attrazioni e gli eventi proposti durante la Notte Bianca, con intrattenimento per grandi e piccoli. «Vedo dai visi – ha detto la vice sindaco reggente Cristina Borroni – che siete contenti. La Città è la casa di tutti e noi siamo particolarmente felici di essere qui questa sera con così tanta bella gente. Ci auguriamo che questa atmosfera possa accompagnarci per tutto l’anno, non solo nella serata della Notte Bianca, e che la voglia e la bellezza di stare insieme sia sempre con noi».



Bancarelle, stand degli hobbisti e delle associazioni cittadine, postazioni gastronomiche e street food, spettacoli musicali live e DJ Set fino a chiusura serata hanno animato Corso Matteotti. L’intrattenimento musicale non è di certo mancato, in Piazza Paolo VI Luca Madonia ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera con un concerto tributo a Franco Battiato, ai giardini di Viale Rimembranze 10 band di generi musicali diverse della Scuola di Musica Nicolò Paganini si sono alternate sul palco, musica live anche in Corso Matteotti angolo Via Pochiroli con i “The Goose Bombs” e “I Nuovi Eroi” e sul palco adiacente il giardino della Casa Parrocchiale l’associazione La Nostra Voce ha fatto divertire il pubblico con “La Dolce Vita Band”. Divertimento anche per i più piccoli con un luna park con giostre e giochi gonfiabili, baby dance e animazione dedicata in Corso Matteotti e di fronte al Municipio.



Un bilancio più che positivo per gli organizzatori dell’evento e per tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’appuntamento più atteso dell’estate castellanzese. «Questa è la settima edizione della Notte Bianca castellanzese – ha detto il presidente del Gruppo Giovani Castellanzesi Stefano Bosello – e la serata sta andando alla grande, siamo contentissimi e il risultato è arrivato come ci aspettavamo. Fin dalle prime ore di Notte Bianca le persone hanno iniziato ad arrivare alla nostra festa, tutti si stanno divertendo grazie alle tante attività proposte».