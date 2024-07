Tenta il furto all’Esselunga: arrestato e condannato per direttissima

Scontrino da 50 centesimi ma carrello da 2mila euro di valore: le guardie giurate in servizio al supermercato lo scoprono e lo fermano mentre i carabinieri lo arrestano per tentato furto.

È successo all’Esselunga di Varese nella giornata di ieri, lunedì 15 luglio: un ragazzo di 19 anni di origine rumena ha cercato di superare le casse con uno stratagemma, subito notato dalla sicurezza che è intervenuta.

Il giovane è comparso nella mattinata di oggi – martedì 16 – di fronte al giudice per il rito direttissimo nel quale è stato difeso dall’avvocato Fabrizio Piarulli. Il legale ha scelto il patteggiamento: la pena stabilita per l’imputato è stata di quattro mesi (sospesa con la condizionale). Dopo l’udienza il giovane è stato quindi rimesso in libertà.