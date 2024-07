Terzo titolo italiano per Micol Rabaioli e Linda Delai

Per il terzo anno consecutivo due ragazze residenti nella provincia di Varese si sono aggiudicate il titolo di campionesse italiane Duo Open Caraibico Over 16. Si tratta di Micol Rabaioli, 17 anni di Cittiglio, e Linda Delai, 16 anni di Monvalle, entrambe studentesse della scuola New Athletic Dance ASD di Besozzo, guidata dai Maestri Massimo Rabaioli e Miriam Miatiello.

Le ragazze, che studiano insieme da diversi anni, hanno dimostrato impegno, dedizione e passione, riuscendo a conquistare il loro primo titolo di campionesse nel 2021 a Voghera. L’anno successivo, nel 2022, hanno bissato il successo a Roma e, adesso, nel 2024, hanno ottenuto il loro terzo titolo consecutivo a Varazze.

Oltre al loro successo come duo, Linda Delai si è distinta anche nella categoria Solo Caraibico Over 16, guadagnandosi un apprezzabile secondo posto sempre a Varazze. Anche l’allieva Daniela Foschi, 59 anni, ha portato in alto il nome della scuola gareggiando nella categoria Over 35 Solo Caraibico e conquistando un secondo posto con grande passione e dedizione.

Un ringraziamento speciale va alla scuola New Athletic Dance di Besozzo e ai maestri Massimo Rabaioli e Miriam Miatiello per il loro continuo supporto e guida agli allievi, conducendoli verso successi significativi.

«Siamo orgogliosi di avere nella nostra provincia due talentuose giovani come Micol e Linda – commentano dalla scuola -, che con il loro entusiasmo e la loro passione per l’arte del ballo continuano a eccellere. Auguriamo loro un grande in bocca al lupo per i futuri progetti. Invitiamo tutti a seguirle durante l’estate nelle varie feste locali, dove le loro esibizioni non mancheranno di emozionare il pubblico. Per rimanere informati su serate, corsi e preparazioni, seguite il link della scuola New Athletic Dance».