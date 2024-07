The Queen of Nashville in Piazza Canonica a Varese per la rassegna Storie di Cortile

Ultimo appuntamento varesino, questa sera 3 luglio 2024, con la rassegna “Storie di Cortile” a Varese.

Eileen Rose Band, “The Queen of Nashville“, si esibirà in Piazza Canonica alle 21, con ingresso libero per tutti gli appassionati di musica.

Eileen Rose è un’artista eclettica, originaria di Boston, ma è la città di Nashville che più ha influenzato la sua musicalità. In questi anni, Eileen Rose ha saputo miscelare sapientemente rock, pop, blues, folk, gospel, rockabilly e country, creando un suono molto personale e caratterizzato dalla sua voce possente. È stata salutata dalla critica come la nuova Patti Smith e ha diviso il palco con personaggi del calibro di Glen Matlock dei Sex Pistols e Ryan Adams. Ha frequentato Ozzy Osbourne, mentre lo scrittore Nick Hornby cita in un romanzo diverse sue canzoni. Dal 2009, si esibisce in un sodalizio artistico e personale con Rich Gilbert, leggenda della scena musicale bostoniana.

L’evento fa parte della più ampia rassegna “Storie di Cortile” ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Varese. In caso di maltempo, il concerto si sposterà in Sala Montanari, in Via dei Bersaglieri 1.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.storiedicortile.it.