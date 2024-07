The queen of Nashville incanta piazza Canonica a Varese

Grande musica in piazza Canonica a Varese nella serata del 3 luglio: La Eileen Rose Band, “The Queen of Nashville“, ha appassionato un folto pubblico, che ha riempito la piazza nell’ambito della rassegna “Storie di Cortile” a Varese.

Con lei, la sua band e il leggendario Rich Gilbert, compagno nella band e nella vita, in un repertorio che ha esplorato diversi generi musicali.

L’appuntamento è l’ultimo a Varese, ma non conclude, come ha spiegato l’organizzatore Andrea Parodi a margine del concerto, l’interessante rassegna: i prossimi appuntamenti si possono trovare sul sito web www.storiedicortile.it.