Ticino Musica “oltre confine”: un concerto a Villa Cagnola

Per la prima volta quest’anno Ticino Musica esce dal territorio svizzero ed arriva a Gazzada Schianno, a Villa Cagnola.

La villa venerdì 26 luglio ospiterà alle ore 21.00 la troupe dell’Opera Studio internazionale “Silvio Varviso” di Ticino Musica, composta da Umberto Finazzi (direzione musicale), Daniele Piscopo (regia, drammaturgia e testi), Massimiliano Zampetti (attore) e i giovani cantanti, strumentisti e direttori d’orchestra selezionati in audizioni. In programma l’opera lirica “Rita” di Gaetano Donizetti, opera buffa in un atto unico della durata di 70 minuti. Prevendite disponibili sul sito www.biglietteria.ch .

Alle ore 21.00 al Conservatorio di Lugano verrà replicato per la seconda e ultima volta l’ormai tradizionale concerto che vedrà suonare insieme, gli uni accanto agli altri, “Grandi maestri e giovani promesse”. I migliori giovani maestri partecipanti all’Academy di Ticino Musica affiancheranno i loro docenti Alessandro Moccia (violino), Danilo Rossi (viola), Asier Polo (violoncello), Andrea Oliva (flauto), Ivan Podyomov (oboe), Calogero Palermo (clarinetto), Olivier Darbellay (corno), Gabor Meszaros (fagotto). In programma, la Petite Symphonie di Gounod per nonetto di fiati e il Sestetto per archi n. 1 di Brahms. Prevendite disponibili sul sito www.biglietteria.ch .

A Mesocco, nella suggestiva Chiesa di Santa Maria del Castello, ubicata a ridosso del castello altomedievale, farà tappa l’ensemble in residence Lutetia Trombone Quartet. Le rovine, legate alle interessanti e complesse vicende storiche che si sono succedute nei secoli, faranno da scenario al “Concerto al castello” alle ore 20.30. Entrata libera.

Sarà possibile ascoltare i maestri del futuro in tre diversi concerti ad entrata libera: nell’Aula Magna del Conservatorio alle ore 12.15 nel Mezzogiorno in Musica e alle ore 17.30 nel Concerto Pomeridiano, oppure nel Centro Culturale Elisarion di Minusio alle ore 20.30 con i giovani maestri della classe di musica da camera con pianoforte di Ulrich Koella.

La prevendita degli eventi a pagamento è sul sito www.biglietteria.ch

Per iscriversi al Circolo degli Amici di Ticino Musica e beneficiare di entrate libere e offerte esclusive: www.ticinomusica.com/amici .

Per informazioni dettagliate e prenotazioni: info@ticinomusica.com – tel. +41 91 980 09 72 – www.ticinomusica.com.