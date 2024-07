Tra crotti e vigneti in bici d’epoca, con La Belvedere di Mendrisio

Torna nel cuore d’estate la “Belvedere Mendrisio”: la ciclostorica tra i vigneti e le valli del Mendrisiotto si svolgerà domenica 25 agosto 2024.

Lo scopo dell’evento, organizzato dal comitato della Belvedere in collaborazione con il Velo Club Mendrisio, è preservare il ricordo dei luoghi, delle strade e dei personaggi che hanno reso noto a livello mondiale questo angolo di terra, che ha ospitato anche un Mondiale di ciclismo, nel 2009.

Non si tratta di una competizione, ma di un’opportunità per scoprire o riscoprire gli angoli tipici del territorio attraverso tre percorsi a scelta, in base alle proprie attitudini fisiche e al tipo di bicicletta. I percorsi si snoderanno tra la bassa Valle di Muggio e le colline dei rinomati e splendidi vigneti del Mendrisiotto, con ben sette punti di ristoro dove sarà possibile assaporare prodotti tipici del territorio.

I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi su strada (Classico Serpiano, Classico Eremo ed Epico) e un percorso sterrato da affrontare in MTB o e-Bike, tutti visibili e scaricabili sul sito della manifestazione. Saranno ammesse tutte le biciclette nel rispetto delle regole della circolazione stradale, inclusi handbike e tandem. L’abbigliamento dei partecipanti, abbinato all’età della bicicletta utilizzata, darà un tocco di colore all’evento.

Le partenze scaglionate a orari differenti e la libertà di spostamento individuale sui percorsi garantiranno una partecipazione sicura, rilassante e divertente. Le iscrizioni sono aperte fino al 23 agosto sul sito della manifestazione www.labelvedere.org o il pomeriggio di sabato 24 dalle ore 14:00 alle 18:00 a LaFilanda a Mendrisio.

Il numero dei partecipanti è limitato a 300 ciclisti per ragioni organizzative; pertanto, invitiamo tutti gli interessati ad annunciarsi per tempo. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione.

Gli eventi sulla bici e la storia a La Filanda

Inoltre, LaFilanda ospiterà diversi eventi legati alla bicicletta. La Belvedere Mendrisio sarà presente con un’esposizione di bici storiche e per la distribuzione del materiale e le iscrizioni tardive il 24 agosto.

Di seguito il programma dettagliato: