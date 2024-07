Tra Sacro e Sacro Monte racconta ai bambini Quando cadono le stelle

La soria di Salvatore Furia e della nascita dell’Osservatorio astronomico del Campo dei Fiori è raccontata ai bambini dallo spettacolo Quando cadono le stelle proposto dal festival Tra Sacro e Sacro Monte nelle mattinate di domenica 7 e 28 luglio alle ore 10.30.

Si tratta di una performance teatrale itinerante e audioguidata, lungo i sentieri del Campo dei Fiori a partire dal suo belvedere dulla città ed è dedicato a un pubblico di adulti e bambini dai 6 anni.

L’idea è nata dalla collaborazione tra le compagnie Karakorum Teatro e La Confraternita del Chianti, l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli di Varese e L’Aquilone Cooperativa Sociale.

Quando cadono le stelle è la storia di un sogno, quello di un bambino nato tanto tempo fa a Catania: Salvatore Furia.

In una notte d’estate, mentre osserva il cielo di Sicilia con suo padre, Salvatore vede una stella cadente ed esprime un desiderio. Un desiderio talmente forte da non abbandonarlo mai. Un desiderio che lo segue a Varese – dove si trasferisce da adolescente – e persino nel campo di prigionia in cui viene rinchiuso durante la Seconda Guerra Mondiale. Un desiderio che lo riaccompagna a casa, quando la guerra finisce.

Un desiderio che alla fine si realizza: un Osservatorio Astronomico per tutti.

Si consiglia di indossare scarpe comode.

Al termine della performance seguirà una visita guidata dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli.

Massimo 32 persone.

In caso di pioggia il 7 luglio lo spettacolo itinerante verrà posticipato alle h.14.30 del 28 luglio.

In caso di pioggia il 28 luglio lo spettacolo itinerante verrà annullato e rimborsato.

Per maggiori informazioni e prenotazione biglietti consultare il sito del festival Tra Sacro e Sacro Monte a QUESTO LINK.