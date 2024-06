Tra Sacro e Sacro Monte per la sua 15esima edizione “scende”ai Giardini Estensi con Toni Servillo

Sarà un’edizione speciale, quella del 2024 di Tra Sacro e Sacro Monte.

Un’edizione che non solo celebra, ricordando gli esordi degli attori che hanno contribuito a far volare questa straordinaria rassegna di performance intorno al tema del sacro, i suoi primi 15 anni ma anche perchè, per la prima volta, scende dal borgo sacro per “regalarsi” a tutta la città con una performance «Che sono certo rimarrà nella storia», ha annunciato il direttore artistico Andrea Chiodi nella presentazione, che è avvenuta a palazzo Estense, davanti agli assessori alla cultura di Varese Enzo Laforgia e di Regione Lombardia Francesca Caruso, all’arciprete del sacro Monte don Eros Monti e al prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti.

Perchè, nel palco che sarà anche del Varese Summer Festival («Una rassegna che all’inizio, lo ammetto, mi ha fatto incazzare – ha ammesso Chiodi – ma che a posteriori si è rivelata un arricchimento per tutti: siamo riusciti a condividere quei giorni estivi e dare un plus alla città») il festival porterà “La star internazionale del teatro della performance italiana”, Toni Servillo, che leggerà dei testi di Giovanni Testori dedicati alle sue conversazioni con Renato Guttuso nel suo studio di Velate. Non per niente si chiamerà “sotto il cielo di Varese” e promette di essere un evento di quelli che si ricordano negli anni: la straordinaria lettura sarà accompagnata dalla neonata “Orchestra Sacro Monte”.

Ma non ci sarà solo Toni Servillo nel carnet dell’edizione 2024 del festival: ad aprirlo sarà infatti Laura Marinoni, una delle interpreti più premiate dalla critica e dal pubblico del teatro, che ricorderà il primo spettacolo presentato al Festival nel 2010: all’epoca fu Lucilla Morlacchi a raccontare quel Vangelo di Matteo che diede il via a Tra Sacro e Sacro Monte e verrà replicato in apertura, giovedì 4 luglio.

Andrea Chiodi si metterà in gioco per la prima volta direttamente la settimana dopo, insieme a Ferdinando Baroffio per ricordare Piera Degli Esposti, «mia grande maestra e figura eccezionale della scena, che ha molto amato questo luogo – spiega – lo farò attraverso i versi di Dante» che verranno da lui recitati in una produzione dell’associazione Tra Sacro e Sacromonte l’11 luglio.

Il terzo giovedì, il 18 luglio, sarà un grande esperimento teatrale: diciassette attrici della nuova generazione porteranno per la prima volta in scena al Sacro Monte un testo come i Dialoghi delle Carmelitane di Bernanos, in omaggio alla grande Franca Nuti che fu una delle prime applaudite protagoniste del festival, e che eseguì questo testo diretta da Luca Ronconi.

L’ultimo appuntamento, alla quattordicesima cappella, sarà «con un artista amatissimo dal territorio che più volte ha espresso il desiderio di essere presente nel palinsesto» come spiega Chiodi: Davide Van de Sfroos. il suo omaggio sarà ad un grande artista che molto si è interrogato sul senso ultimo della vita, Bob Dylan.

Come è ormai ben noto, il Festival da molti anni va ben oltre i giovedì sera, con molti eventi collaterali. Tra le più originali proposte un concerto d’organo al santuario dove, per la prima volta, si vede il musicista, grazie a una serie di accorgimenti video. Oppure un teatro itinerante, dedicato ancora una volta a Giovanni Testori, di cui recentemente si è ricordato il 100esimo anniversario della sua nascita, lungo la via sacra: alle 18.30 di ogni giovedì, prima delle principali performances, sarà possibile “salire le cappelle” godendo di un altro spettacolo teatrale itinerante grazie a Karakorum Teatro, che firmerà anche l’unico spettacolo teatrale per i bambini, che avrà come sede l’osservatorio del Campo dei Fiori: “Quando cadono le stelle” racconterà al piccolo pubblico la storia di Salvatore Furia.

Molti altri sono gli appuntamenti, da domani raccolti nel nuovo sito del festival Tra Sacro e Sacro Monte.