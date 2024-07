Tragedia del mare in Sardegna, muore giovane varesino

Un ragazzo di 19 anni, originario della provincia di Varese, è morto ieri – venerdì 26 luglio – in Sardegna dopo essere entrato in acqua nel mare di Cala Girgolu a San Teodoro (in provincia di Sassari).

Secondo le notizie rilanciate dalla stampa locale, il giovane stava facendo il bagno con un gruppo di amici con i quali si trovava in vacanza. Dopo qualche tempo però gli altri ragazzi si sono riuniti e si sono accorti della sua assenza: il 19enne è stato individuato poco distante ma già privo di vita.

L’ipotesi più probabile è che sia annegato dopo essere stato colpito da un malore fatale: a nulla sono valsi i soccorsi e l’intervento della Guardia Costiera. Dell’accaduto si sta occupando la procura di Tempio Pausania.