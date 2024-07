Trattoria Da Renata: gusto e tradizione a Monvalle

Dal 1974, la Trattoria da Renata a Monvalle è una tappa obbligatoria per chi desidera unire il piacere della buona cucina a quello del turismo lento. Recentemente selezionata Official Point del progetto #VareseDoYouBike, la trattoria rappresenta un perfetto esempio di come la tradizione culinaria possa andare di pari passo con il turismo ciclistico e sostenibile promosso dalla Camera di Commercio di Varese.

Un menù che parla del territorio

Gli ospiti della Trattoria da Renata possono assaporare un menù ricco di piatti tipici della cucina locale, con specialità come pesce di lago e carni alla griglia, primi piatti rustici e dolci casalinghi. Questi piatti, che racchiudono i sapori autentici del Varesotto, sono preparati seguendo ricette tradizionali che hanno fatto la storia della trattoria.

Un’oasi di pace per ciclisti e famiglie

Immersa nel verde, la Trattoria Da Renata offre un ambiente sereno e accogliente dove ciclisti e famiglie possono rilassarsi dopo una giornata trascorsa esplorando le bellezze naturali di Monvalle e dei dintorni.

Cucina casalinga in ambiente familiare

L’atmosfera familiare e l’accoglienza calorosa sono tra i punti di forza della trattoria. I piatti “di una volta” non solo deliziano il palato ma evocano ricordi e tradizioni che rendono ogni pasto un’esperienza di condivisione e scoperta.

Informazioni e contatti

Per scoprire di più sulla Trattoria Da Renata, prenotare un tavolo o organizzare un evento, è possibile visitare la pagina Facebook o chiamare al numero 0332799645 o al cellulare 3475374153.