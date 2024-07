Truffa alle anziane per rubar gioielli e catenine, la polizia di Milano denuncia 44enne

«Signora deve pagare la parcella dell’avvocato per suo figlio, che ha fatto un grave incidente stradale». È con questo stratagemma che un 44enne senza scrupoli truffava, per depredarle, le sue vittime, anziane signore di Milano

Ma la polizia di Stato nei giorni scorsi ha restituito oltre 16mila euro e una collanina in oro a due cittadine italiane, di 77 e 79 anni, che nelle settimane precedenti erano rimaste vittime di truffa con la tecnica del finto avvocato.

Il denaro ed i preziosi erano stati sequestrati il 20 giugno alla fermata “centrale” della Metropolitana da una pattuglia della Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a carico di un pregiudicato napoletano di 44 anni il quale, nell’immediatezza, aveva fornito versioni fantasiose in ordine al possesso della ingente somma. I successivi approfondimenti degli agenti della Squadra Mobile permettevano però di ricostruire i movimenti dell’uomo in Lombardia accertando, attraverso l’analisi del suo cellullare, che si era spostato tra la province di Milano, Monza Bianza, Como e Lodi.

Analizzando i reati denunciati nelle località ove si era recato, si risaliva, quindi, alla consumazione di due truffe ai danni di anziani ai quali era stato fatto credere che era necessario pagare la parcella ad un avvocato che si stava occupando della difesa di un figlio coinvolto in un grave incidente. Ad una delle anziane venivano asportati ben 16.000 euro che deteneva per sostenere tutte le spese connesse ad un lutto familiare. L’analisi delle telecamere e i riconoscimenti fotografici fornivano ulteriori riscontri in ordine alla responsabilità del 44enne nella commissione dei reati.

Avendo condiviso la chiara riconducibilità dei soldi e dei monili alle anziane donne, la Procura di Milano ha disposto il dissequestro e la restituzione del maltolto alle vittime. La sinergia tra gli uffici di Via Fatebenefratelli, deputati al controllo del territorio e quelli investigativi, ha permesso ancora una volta di conseguire un significativo risultato soprattutto con riferimento al totale recupero e restituzione dei proventi delittuosi.

È costante l’impegno della Polizia di Stato per prevenire e contrastare il fenomeno diffuso delle truffe, in particolare quelle agli anziani, e invita sempre a fare attenzione quando si è contattati da sconosciuti che si spacciano per familiari o parenti che chiedono denaro o altre utilità. Anche al minimo dubbio chiamateci. Sul sito della Polizia di Stato, o al seguente link: https://www.poliziadistato.it/statics/06/vademecum-truffe-anziani.pdf è disponibile un vademecum informativo con i consigli e le più diffuse situazioni che maggiormente mettono a rischio i cittadini al fine di evitare le truffe.