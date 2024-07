Un appello per Arjun: il Servizio Affidi cerca famiglie nella Valle Olona

Il Servizio Affidi dell’Azienda Speciale Medio Olona lancia un accorato appello rivolto ai residenti del territorio della Valle Olona e delle zone limitrofe: trovare una famiglia o una persona che possa affiancare Arjun, un ragazzo di 12 anni che vive in un contesto di fragilità e povertà.

Arjun è spesso costretto a farsi carico di compiti e preoccupazioni che dovrebbero essere riservati agli adulti, soprattutto perché è l’unico membro della sua famiglia a comprendere e parlare bene l’italiano. Questa situazione lo rende autonomo e maturo, ma gli impedisce di interagire con i suoi coetanei e di godere di un’infanzia spensierata. Nonostante la sua difficile condizione, Arjun è descritto come un ragazzo emotivamente ricco, capace di investire nei legami e nelle relazioni.

Il Servizio Affidi cerca qualcuno – una famiglia, una coppia o un/una single – che possa offrire ad Arjun un ambiente caldo, affettivo e stabile. L’obiettivo è garantirgli uno spazio dedicato e prevedibile, supportandolo nelle attività quotidiane come i compiti e lo sport, e offrendogli momenti di condivisione familiare dove possa sentirsi “a casa” anche fuori dal contesto familiare d’origine.

Per chiunque sia interessato a conoscere meglio la situazione di Arjun o desideri informazioni sull’affido, è possibile contattare il Servizio Affidi all’indirizzo email servizio.affidi@aziendaspecialemedioolona.it o ai numeri 0331.1660083 e 366.9396432. In alternativa, l’invito è a condividere questo appello per aiutare a trovare la famiglia giusta per Arjun.