Un “bazar” della droga trovato nei boschi tra Legnano e Castellanza, pusher 22enne arrestato

Un giaciglio di fortuna nei “Boschi Tosi” tra Legnano e Castellanza e quasi 300 grammi di droga sparsi su un tavolo a dir poco originale in quanto era un copertone tagliato. Intorno, quattro persone: il “padrone di casa”, un 22enne di origine pakistana, pronto a vendere la sostanza stupefacente esposta, e tre clienti: due italiani e un connazionale del 22enne. È la scena trovata all’interno del parco del Rugareto dalla Polizia di Stato di Legnano nel pomeriggio di giovedì 4 luglio durante un’attività di controllo svolta dalla volante del Commissariato. Più precisamente nell’area boschiva

Alla vista degli agenti, il gruppo ha cercato di fuggire, ma senza successo: tutti sono stati bloccati. Sentendosi braccato, il 22enne, armato di machete, ha lanciato nella boscaglia un borsello contenente sia diversi involucri di droga. Un maldestro tentativo di liberarsi della merce che, presumibilmente, stava vendendo poco prima. Nel borsello sono stati trovati 240 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, 15 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina.

Il pusher 22enne, non residente nella provincia di Milano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e indagato perchè trovato in possesso di un’arma impropria. I tre uomini, accompagnati in Commissariato, hanno dichiarato di trovarsi lì per effettuare acquisti. Durante i controlli di prassi, è emerso che uno dei tre acquirenti, un 42enne di origine pakistana, aveva precedenti con recidiva (relativa ad una ordinanza emessa dalla Procura di Novara) e per questo è stato condotto in carcere a Busto Arsizio. Tutti e tre i clienti sono stati segnalati al Questore di Milano per il foglio di via obbligatorio. Ed uno dei due uomini italiani è stato anche sanzionato per uso personale di stupefacenti perchè tra l’altro è stato trovato con una modica quantità di cocaina.