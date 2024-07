Un brillante esame di Stato al Galileo Galilei di Laveno Mombello

La fine dell’anno scolastico 2023/2024 ha visto gli studenti dell’Itep “Galileo Galilei” di Laveno Mombello tutti promossi e con molti eccellenti risultati, che giustamente premiano il loro lungo lavoro e i tanti sforzi profusi. I ragazzi di quinta Afm e Rim dell’Istituto lavenese hanno sostenuto la prova conclusiva del loro percorso scolastico con concreta determinazione, dimostrando la volontà non solo di vivere l’Esame come un momento fine a se stesso nella loro esistenza, una prova solamente da “passare”, ma anche e soprattutto di guardare ad esso con un chiaro pensiero rivolto al loro futuro professionale.

Diverse le scelte di proseguire gli studi ma non mancano anche gli studenti lavoratori già pienamente inseriti nella realtà professionale e chi si sente pronto addirittura ad affrontare una carriera militare o nella polizia o in percorsi di lavoro e studio all’estero. Una volta che la missione didattica è giunta al suo compimento, non restano solo i saluti, i messaggi e gli abbracci e i numerosi, sinceri ringraziamenti di genitori ed allievi, divenuti cittadini adulti: resta molto di più.

Molti infatti sono i ragazzi che se vanno dalla loro scuola per affrontare il mondo che sta là fuori, quello che viene dopo, del lavoro o dell’università, con ben più di una lacrima di commozione e nostalgia sulle guance per i bellissimi e indimenticabili anni vissuti insieme a docenti che sono stati per loro non solo dispensatori di conoscenza, ma anche preziosi maestri di vita.

Questi giovani neodiplomati si tramutano oggi da alunni ad ex-allievi e, come i loro antecessori degli scorsi anni scolastici, iniziano a sentirsi accomunati dall’aver tutti “fatto il Galilei”, con una sorta di sentimento fraterno che li unirà ed accomunerà per tutto il resto della vita e che non scorderanno mai più. A fronte dei brillanti risultati didattici e pedagogici ottenuti e nella ferma convinzione che Scuola significa formazione di veri cittadini consapevoli di sé e del mondo, l’ITEP “Galileo Galilei” di Laveno Mombello ha già in programma le attività del prossimo anno scolastico, tra le quali l’immancabile appuntamento con Tina Montinaro nella prossima Giornata della Legalità.