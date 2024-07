Un pomeriggio d’estate al Castrum di Castelseprio con i bambini

Sabato 20 luglio dalle ore 15 una serie di spettacoli, giochi, laboratori per scoprire il parco archeologico, la sua storia e la natura che lo circonda. Partecipazione gratuita

Un pomeriggio d’estate al Castrum è lo speciale appuntamento per bambini e famiglie in programma sabato 20 luglio.

Dalle ore 15 alle 18 spettacoli, giochi e laboratori, tutti a partecipazione gratuita, pensati per scoprire le meraviglie del Parco Archeologico, la sua storia e la natura che lo circonda.

Di seguito il programma.

• Osserviamo il Sole

Con l’apposito Telescopio solare i partecipanti potranno osservare il Sole e scoprire i segreti di questa stella, guidati dagli esperti di AstroNatura Cooperativa Sociale

• Tracce, segni, impronte

Laboratorio per bambini organizzato dalle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) del PLIS, per conoscere la natura che circonda il Castrum.

I bambini potranno creare alcuni calchi per conoscere gli animali del bosco dai segni e le tracce che lasciano dietro di sé.

• La prova del Druido

Una fantastica avventura del LibroGame Live con i personaggi presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’Associazione Luminanda.

Età consigliata per gli esploratori del bosco 9+ anni.

Il librogame è una storia interattiva e immersiva in cui i lettori sono anche i protagonisti del racconto. Ogni azione di ogni partecipante determina lo svolgimento della storia e proprio per questo motivo ogni storia è unica!

La grande novità di LibroGame Live è che si gioca in un ambiente reale. Questo significa che dietro ad un albero potrebbe trovarsi una sfida e dopo la curva potrebbe nascondersi un tesoro.

Il compito di ciascuno è quindi quello di scoprire i segreti che sono celati nella natura e completare la storia (scopri di più a QUESTO LINK).

L’attività LibroGame Live rientra nell’ambito del progetto “Green it up!”, un’iniziativa di Istituto Oikos Onlus con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale.

• Visite guidate

L’occasione ideale per scoprire la storia celata dalle rovine del Parco Archeologico di Castelseprio con le visite guidate a cura di Archeologistics .

Le visite si svolgeranno alle 15.00, 15.30 e 16.30 e sono accessibili gratuitamente, previa prenotazione online A QUESTO LINK. Tutte le visite partono da Castelseprio e hanno come spin-off il laboratorio antropologico che si tiene a Torba. La durata della visita è di 60 minuti, il laboratorio a Torba invece dura 30 minuti.

• Vivere e morire al Castrum:

– un percorso tra gli edifici civili e religiosi del castrum

– lo sguardo al borgo ed alle informazioni che restituito sino ad oggi grazie alle numerose campagna di scavi degli ultimi anni

– i dati dalle necropoli: cosa ci dicono le numerose sepolture provenienti da Castelseprio e Torba, con laboratorio antropologico presso il Monastero di Torba

La visita al Castrum dura circa 60 minuti, segue spostamento con mezzi propri al Monastero di Torba dove si svolge il laboratorio antropologico. L’attività (compresa di spostamenti) richiede circa 120 minuti. Le partenze delle visite al Castrum sono previste alle ore 15.00, 15.30 e 16.30

Il percorso guidato è gratuito.

È previsto il pagamento dell’ingresso al Monastero di Torba, con tariffa agevolata per l’evento ad € 5 cad.

• Performance musicali della Harp Beat Orchestra

Le performance musicali della Harp Beat Orchestra accompagneranno sia le visite guidate sia le visite libere dei siti archeologici.

Possibilità di provare a suonare un’arpa tradizionale.

Un pomeriggio d’estate al Castrum è l’edizione pomeridiana dell’evento “Luna piena al Castrum”, nato dalla collaborazione tra enti del territorio quali la Direzione Regionale dei Musei Lombardia del Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Il Parco sovracomunale Rile-Tenore-Olona e il Comune di Castelseprio.