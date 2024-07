Un weekend di successi per l’Atletica Gavirate a Molfetta

Gli atleti della categoria allievi (under 18) dell’Atletica Gavirate hanno vissuto un fine settimana molto positiva a Molfetta, ottenendo ottimi risultati e portando a casa numerosi successi nei Campionati Italiani. Tra le prestazioni più brillanti spicca la vittoria di Riccardo Ambrosio nei 2000 siepi, che, grazie al titolo italiano, ha ottenuto anche la convocazione in nazionale per gli europei in Slovacchia.

Un’altra notevole performance è stata quella di Aleks Zanotti, che ha conquistato il secondo posto nel lancio del disco con una misura di 48.43 metri. La squadra ha brillato anche nelle staffette, ottenendo un fantastico quinto posto nella 4×400 con Parini, Lampugnani, Kaldhoune e DiDonato.

Carola Belli ha dimostrato grande versatilità e talento, ottenendo un quinto posto nei 100 hs e un settimo nel salto in lungo.

«Questi risultati testimoniano l’impegno e la dedizione degli atleti e del team tecnico dell’Atletica Gavirate commenta il presidente Carmine Pirrella -. È stato un fine settimana incredibile, sono felicissimo e contento che l’Atletica Gavirate sia sempre viva. Ringrazio di cuore i ragazzi e i loro tecnici, Giuseppe Balsamo, Francois Marzetta, Sergio Castelli, Summa Angelo, Veronica Bossi e DiDonato Andrea, per il loro impegno e la loro passione».