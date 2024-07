Una festa per rifare a nuovo il campo di calcio a Gornate Olona

L’unione fa la forza e quello che sta avvenendo a Gornate Olona nelle ultime settimane lo mostra chiaramente.

Il campo di calcio dell’Asd San Vito è da rifare: usurato, con spogliatoi e campo non adeguato al gioco delle squadre del paese, necessita una vera e propria rimessa a nuovo.

Per realizzare tutto ciò, la società di calcio si è mossa, chiedendo la collaborazione di tutta la comunità. Ci sono state varie mobilitazioni in paese grazie alle raccolte fondi, sono arrivate donazioni da parte dell’imprenditoria locale e contratti con sponsor. Adesso anche l’associazionisno è letteralmente “sceso in campo al fianco” della società calcistica.

Pro loco Gornate Olona, in collaborazione con Asd San Vito, ha lanciato una festa che nel fine settimana del 13 – 14 luglio avrà lo scopo di unire il paese e raccogliere fondi per il nuovo campo.

Tutti i proventi del weekend saranno destinati al nuovo spazio dove i ragazzini e i loro compagni più grandi si alleneranno con impegno.

Si inizia sabato sera con stand gastronomico e musica dal vivo, per proseguire il giorno successivo, anche a pranzo con la festa, la vendita dei biglietti della lotteria e il gran finale, con la finale degli Europei proiettata sul maxi schermo.

Tutti in campo per Gornate

C’è voglia di impegnarsi, c’è voglia di unire il paese in una festa che regalerà preziosi momenti di divertimento, con uno scopo più importante: raccogliere fondi per il nuovo campetto di calcio e i giocatori che lì si alleneranno.