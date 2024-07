Una folla per ascoltare le musiche di Morricone sotto gli alberi di Cittiglio

Un mare di 500 persone ha felicemente sorpreso anche gli stessi organizzatori del concerto di MusiCuvia dello scorso fine settimana al Vivaio Spertini (nella foto).

«Ci aspettavamo una grande affluenza – dice Andrew Jolliffe, presidente di MusiCuvia – ma non pensavamo che addirittura mezzo migliaio di persone prendesse parte a questo evento. Sarà stato per la fama dei musicisti, il duo Confalonieri-Meggiorini, ma anche per il programma interamente dedicato a Morricone, o per la suggestiva location tra i fiori e le piante, fatto sta che ne è risultato uno spettacolo indimenticabile».

«Un grazie quindi ai nostri collaboratori e sostenitori, grazie ai proprietari del Vivaio, e un ringraziamento speciale alla sindaca Rossella Magnani e alla bibliotecaria Patrizia Maffenini, che hanno partecipato attivamente all’evento».

L’invito è quindi ai prossimi due appuntamenti, il rock di sabato 3 agosto a Caldana di Cocquio-Trevisago e il pianoforte a quattro mani domenica 4 agosto nel Cortile Bariatti di Azzio.