Una lite in via Carcano a Varese finisce con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Una lite fra persone in via Carcano, nella zona tra le Stazioni e Biumo Inferiore a Varese: la classica zuffa di strada che si traduce nella chiamata al 112.

All’arrivo delle volanti sul posto rimane una sola persona, un ragazzo di 23 anni: nasce una colluttazione con uno degli agenti intervenuti che si ferisce, in maniera non grave, al polso. Per questo scattano le manette intorno al giovane per resistenza a pubblico ufficiale, e l’imputato finisce di fronte al giudice monocratico Chiara Pannone per il rito direttissimo.

Difeso dall’avvocato Sergio Martelli, il giovane ha risposto alle domande del giudice: da un anno fuori casa, il 23enne ha problemi legati all’uso di sostanze ed è seguito dal servizio tossicodipendenze. Durante la breve istruttoria è stato anche ricostruito il fatto del quale il giovane è accusato: oltre a quanto avvenuto in strada, al ragazzo sono state contestate anche le minacce agli operanti, sia nell’auto di servizio che una volta arrivato in questura.

Il pubblico ministero Monica Crespi ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura cautelare degli arresti domiciliari: il giudice ha convalidato l’arresto ma ha respinto la richiesta di misura cautelare. Nel rimettere in libertà l’imputato ne è stato disposto il giudizio abbreviato.