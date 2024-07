Una mostra per il centenario dell’Autostrada Milano-Varese, associazione fotografica di Castronno cerca “uno sponsor”

Il 21 settembre 1924, alla presenza di Vittorio Emanuele III, re d’Italia, un corteo di auto percorreva per la prima volta l’Autostrada Milano-Varese, inaugurando di fatto la prima autostrada del mondo.

Quest’anno, in quella data, si celebra quindi il centenario dell’apertura della storica autostrada. Castronno ha un legame particolare con l’Autolaghi e con l’ingegnere che la ideò, Piero Puricelli, milanese di nascita ma castronnese d’adozione. La famiglia Puricelli possedeva una villa liberty nel centro del paese, circondata da un parco di 14.000 metri quadrati, oggi di proprietà del Comune.

Grazie a questo legame speciale, il Gruppo Fotografico Arcobaleno di Castronno ha deciso di allestire una mostra fotografica per celebrare l’evento.

Il Gruppo possiede una novantina di riproduzioni di foto esclusive del cantiere dell’Autolaghi e vorrebbe realizzare un’esposizione in occasione dell’anniversario. «C’è però un problema – spiega il presidente dell’associazione Giorgio Papa – Per realizzare una mostra con pannelli espositivi occorre che le foto siano di grandi dimensioni. La nostra associazione è nata nell’88 e ha molti anni di attività alle spalle. Abbiamo sempre operato in maniera volontaria per la comunità castronnese al fine di portare un contributo di scopo culturale».

«Come associazione custodiamo in perfette condizioni le fotografie per le quali ci è stato concesso “l’uso in modo completo ed esclusivo” e per le quali ci siamo impegnati per iscritto “a farne solo un uso didattico e di divulgazione senza ricavarne alcun beneficio monetario” ed intendiamo portare avanti il nostro compito. Purtroppo siamo in pochi e in cassa non abbiamo grosse cifre. Per questo stiamo cercando qualcuno che ci aiuti a realizzare gli ingrandimenti degli scatti, con un contributo o, in alternativa, uno studio fotografico che ci faccia un grosso sconto. L’amministrazione comunale – continua Papa – s’è detta disponibile a darci un contributo, ma non basta».

Le foto sono davvero esclusive e Papa le ha ottenute da persone vicine ai Puricelli: gli originali e la proprietà sono rimasti a questa persona e perciò il gruppo ha proposto al Comune un comodato d’uso gratuito per fare in modo che le foto della mostra possano essere esposte nel palazzo comunale anche per lunghi periodi, «ma non è stato accettato», spiega ancora Giorgio Papa.

E’ questo un dettaglio non di poco conto nella questione, perché il sindaco Giuseppe Gabri si è detto disposto a sovvenzionare la mostra solo a patto che le immagini vengano messe “in comproprietà”: «Stiamo parlando di soldi pubblici – spiega Gabri – Non possiamo utilizzarli per un’associazione privata. Se le foto diventassero anche di proprietà del Comune, allora non ci sarebbero problemi a sottoporre al consiglio comunale la proposta di mettere a bilancio una cifra per una mostra che senz’altro dà prestigio al paese».

L’idea è di realizzare una mostra con pannelli di 50 centimetri per 60: «È il formato minimo per valorizzare gli scatti che sono davvero unici – conclude Papa – Con 1800 euro dovremmo riuscire a ingrandire tutte e 90 le foto. Speriamo che qualcuno si faccia avanti, perché è giusto che Castronno ricordi l’inaugurazione dell’Autolaghi. Noi ricambieremo esponendo alla mostra i loghi di chi ha contribuito all’iniziativa».

Per contattare Giorgio Papa scrivere a gfarcobaleno.castronno@gmail.com