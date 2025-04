La vera scultura si incontra nei luoghi inattesi: A Materia la vita e l’opera di Giancarlo Sangregorio

Dove sta di casa la scultura?: “Evitando di chiedersi cosa sia, forse riusciremo a saperlo. Quasi sempre lontana dai monumenti, ci capiterà di incontrarla proprio in luoghi inattesi”. Così scrive Giancarlo Sangregorio nel 1979, una vera dichiarazione d’amore per un’arte, la scultura appunto, alla quale ha dedicato tutta la vita.

La pietra, il vetro e il legno sono la “sua” materia prediletta con la quale si confronta, sperimenta nel suo atelier a Milano prima e a Sesto Calende poi. Nel centenario della sua nascita la Fondazione Giancarlo Sangregorio ha scelto di celebrarlo non con una semplice mostra ma con un progetto diffuso che parte da Milano, sua città natale, per diramarsi tra Lombardia e Piemonte.

Giovedì 10 aprile alle 21 a Materia (via Confalonieri 5 a Castronno) una serata farà scoprire o riscoprire la poetica, la vita, le passioni dello scultore. Passione come quelle per i viaggi e per l’arte primitiva, che comprava in giro per il mondo e che rappresenta una delle più importanti in Italia. Figura schiva e riservata è ricordata con affetto da molti che lo hanno conosciuto come è emerso nella presentazione alla stampa del progetto alle Gallerie d’Italia. Iscriviti al link.

Il progetto dal titolo “La pietra, il legno, i luoghi. Un viaggio tra le opere e i luoghi dello scultore” è stato ideato e curato da Lorella Giudici e Francesca Marcellini come un itinerario artistico, culturale e naturalistico, con esposizioni tematiche, eventi e approfondimenti.

Per condurre il pubblico alla scoperta delle opere dello scultore è stata studiata appositamente l’app fsg-app, dai contenuti interattivi, gratuita, dinamica e intuitiva. Un mezzo che trasforma la scoperta artistica in un’esperienza di connessione con il paesaggio e con il tessuto cittadino, in un dialogo continuo tra arte, ambiente e storia.

La Fondazione Sangregorio ha deciso di celebrare il centenario partendo dalla città dove l’artista è nato, Milano, e dai territori dove ha vissuto e lavorato, tra le sponde lombarda e piemontese del Lago Maggiore, seppure troviamo le opere dello scultore in collezioni pubbliche e private di tutto il mondo.

I prossimi appuntamenti in programma.

AMENO 12 APRILE

Palazzo Tornielli visita guidata per apertura mostra “L’opera di Sangregorio a Palazzo Tornielli, Viaggio tra le steppe dell’Asia”

Ritrovo viale Giacomo Matteotti [fronte chiesa parrocchiale] ore 16:00 – visita del paese e approfondimento sull’esposizione dei lavori di Sangregorio

Biglietti €15 in prevendita su eventbrite e direttamente ad Ameno

In collaborazione con Fondazione Sangregorio Giancarlo – Associazione Asilo Bianco APS – Associazione Prontoguide-visite e cultura

Guida Vanessa 3384824750

Per info e prenotazioni al link

ANGERA 13 APRILE

Ad Angera al Civico Museo Archeologico esposizione di due opere di Giancarlo Sangregorio con tema L’Alchimia.

Ritrovo davanti al Municipio di Angera piazza Garibaldi ore 16:30

Biglietti €15 in prevendita su eventbrite e direttamente ad Angera

In collaborazione con Fondazione Sangregorio Giancarlo – Museo Archeologico Angera – Comune di Angera – Associazione Prontoguide-visite e cultura.

Il ritrovo è di fronte al Municipio di Angera, in piazza Garibaldi alle ore 16:30

Guida Silvia 3356430975

Per info e prenotazioni al link

Tutto il programma sul sito della Fondazione Giancarlo Sangregorio