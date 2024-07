Varese celebra la Festa di San Cristoforo: tradizione, spiritualità e intrattenimento

Anche varese si prepara a celebrare, giovedì 25 luglio, la festa di San Cristoforo.

San Cristoforo, conosciuto anche come Cristoforo di Licia, è uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana. Nato nel III secolo, è famoso per essere il patrono dei viaggiatori e dei conducenti. La leggenda narra che fosse un uomo di grande statura e forza, che decise di dedicare la sua vita a servire Dio dopo aver incontrato un eremita che gli insegnò la fede cristiana. La storia più celebre su di lui racconta di come aiutasse i pellegrini a guadare un fiume pericoloso, trasportandoli sulle sue spalle. Un giorno, trasportò un bambino che divenne sempre più pesante, rivelandosi come Cristo stesso, da cui il nome Cristoforo, che significa “portatore di Cristo”. È venerato il 25 luglio e la sua immagine è spesso presente nelle automobili come simbolo di protezione.

Programma della Festa di San Cristoforo a Varese

La città di Varese celebra la Festa di San Cristoforo con una serie di eventi che coinvolgono tutta la comunità. Il programma della giornata è ricco di attività che uniscono la tradizione religiosa alla celebrazione civile.

Dalle ore 13.00: L’evento inizierà con l’esposizione di mezzi di servizio, sia storici che moderni, delle Forze dell’Ordine e di vari operatori. Questi mezzi saranno disposti in diverse location del centro di Varese.

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Piazzale De Gasperi: Le autovetture si raduneranno in Piazzale De Gasperi per poi sfilare verso Via Sacco, dove riceveranno la solenne benedizione del Prevosto di Varese. Questo momento è un’occasione significativa, simbolizzando la protezione divina per tutti coloro che viaggiano.

Dalle ore 18.00: Via Sacco sarà chiusa al traffico dalle 18 alle 19.30 per permettere l’intervento delle Autorità Civili e Religiose. Il Prevosto di Varese impartirà la Santa Benedizione a tutti i mezzi di servizio che sfileranno secondo l’ordine prestabilito, seguiti dai mezzi privati dei cittadini che desiderano partecipare a questo rito.

Ore 19.00, Tensostruttura Giardini Estensi: La serata proseguirà con un concerto del gruppo “Note sull’oceano”, che si esibirà presso la Tensostruttura dei Giardini Estensi. La musica dal vivo contribuirà a creare un’atmosfera festosa e rilassante.

Ore 21.30, Giardini Estensi: Nel contesto del Varese Summer Festival, Antonella Ruggiero terrà il “Concerto versatile”. Al termine della sua esibizione, il gruppo “Note sull’oceano” continuerà ad intrattenere gli ospiti fino alla conclusione della serata, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare le pagine dedicate su Facebook e sul sito varese.aci.it.